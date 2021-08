Pfund-Aufwertung : Britische Währung auf 16-Monats-Hoch

Das Pfund ist mit mehr als 1,18 Euro in dieser Woche auf den höchsten Kurs seit fast anderthalb Jahren gestiegen. Am Mittwoch pendelte die britische Währung um diese Marke, die der Wechselkurs zuletzt im Februar 2020 erreicht hatte. Kurzzeitiger Höchstkurs war damals 1,20 Euro, bevor das Pfund in der Corona-Krise bis auf 1,08 Euro abstürzte. Seit dem Brexit-Referendum Mitte 2016 lag der Sterling fast immer unter 1,18 Euro.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Gegenüber der amerikanischen Währung hat das Pfund seit Juni eher etwas verloren und kostet derzeit 1,38 Dollar. Die jüngste Aufwertung von 1,17 auf 1,18 Euro liegt an der relativ stärkeren Konjunkturerholung in Britannien und der in Aussicht gestellten weniger lockeren Geldpolitik. Die Bank of England (BoE) hat ankündigt, dass wegen der Inflationsentwicklung eine „moderate Straffung“ der Geldpolitik innerhalb der nächsten zwei Jahre nötig sein werde.

Einige Analysten halten eine weitere Aufwertung des Pfunds für möglich. Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo meint, in den nächsten sechs Monaten könnte das Pfund auf mehr als 1,20 Euro steigen. Sie begründet dies vor allem mit der tendenziellen Straffung der BoE. Zum Dollar werde die britische Währung aber unter 1,40 bleiben. Auch Goldman Sachs hat seine Prognose für das Pfund nach der BoE-Sitzung aktualisiert und etwas erhöht, bleibt aber eher zurückhaltend. Nach Ansicht der Investmentbank werde die britische Geldpolitik die Erwartungen mancher Marktteilnehmer auf baldige Zinsschritte eher enttäuschen.

Inflationsdruck nimmt nur temporär zu

Die Mehrheit der Marktanalysten glaubt, dass die Londoner Notenbank den Leitzins vom derzeitigen Rekordtief 0,1 Prozent 2022 auf 0,25 Prozent anheben werde. Nach Ansicht von Goldman Sachs gibt es auf dem Arbeitsmarkt noch immer so viel ungenutztes Potential, dass das Lohnwachstum und die Inflation eher langsamer zunehmen werden.

Die BoE hat vergangene Woche ihre Inflationsprognose heraufgesetzt. Demnach wird die Teuerungsrate im Herbst von derzeit 2,5 Prozent auf 4 Prozent steigen, was vor allem an höheren Energiepreisen und Engpässen in globalen Lieferketten liegt. Nach Ansicht der Notenbank nimmt der Inflationsdruck aber nur temporär zu. Daher sah sie von einer sofortigen Bremsung der Geldpolitik ab. Die britische Wirtschaft wächst dieses Jahr nach aktuellen Prognosen um 7 bis 8 Prozent, das ist mehr als die meisten entwickelten Volkswirtschaften. Nach Ansicht der BoE könnte Ende des Jahres das Vor-Corona-Niveau der wirtschaftlichen Aktivität wieder erreicht sein.