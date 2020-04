Kursentwicklung in Schanghai : Warum sich Chinas Börse so gut schlägt

Ein Mitarbeiter steht an der Schanghaier Börse in Schutzkleidung vor einem Monitor mit Kursentwicklungen . Bild: Getty

Als vor einer Woche die Quartalsberichtssaison in China begann, bot sich das erwartete Bild des Grauens. Dass von 21 Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres angeblich elf einen Gewinn gegenüber dem Zeitraum von vor einem Jahr eingefahren hatten, war noch ein vergleichsweise erfreuliches Ergebnis, nachdem der Ausbruch des Coronavirus die zweitgrößte Wirtschaft der Welt für einen Monat praktisch lahmgelegt hatte.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Sorgen machte vielmehr die gigantische Anzahl an Unternehmen, die vorerst nicht wagten, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Von 1021 börsennotierten Firmen hatten fast zwei Drittel eine niederschmetternde Prognose abgegeben: dass sie Verlust gemacht hatten, was für viele chinesische Unternehmer eine völlig neue Erfahrung war. Fast ein Viertel hatten noch nie in der Firmengeschichte rote Zahlen geschrieben, selbst nicht in der Momentaufnahme der quartalsweisen Betrachtung.