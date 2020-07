Doppelte Aufwertung : Warum Osteuropas Währungen gerade so stark sind

Finanzthemen spielen bei Radio Prag International meist keine Rolle. Doch die Nachricht vom Devisenmarkt war dem Sender Ende der vergangenen Woche doch eine Meldung wert: „Die tschechische Krone hat den besten Wechselkurs gegenüber den wichtigsten Weltwährungen seit der Ausrufung des Notstands in Tschechien Mitte März erreicht.“

Nicht nur die Krone hat den Corona-Schock von Anfang März derweil weitgehend weggesteckt. Auch andere Währungen von EU-Mitgliedern, die nicht zum Euroraum gehören, haben in den vergangenen Wochen deutlich zu Dollar und Euro aufgewertet: der polnische Zloty, der ungarische Forint, der rumänische Leu. Nur der bulgarische Lev und die kroatische Kuna zeigten weniger starke Ausschläge zur europäischen Gemeinschaftswährung. Die Staaten wollen so schnell wie möglich in den Euroraum. Bulgarien hält seine Währung in einem engen Band zum Euro. Polen, Tschechien und Ungarn sehen dazu keinen Anlass und fühlen sich stark genug, neben dem Euro zu bestehen.