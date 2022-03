Kubakrise oder Golfkrieg : Krieg bedeutet mehr Volatilität an den Aktienmärkten

Militärische Konflikte sorgen stets für mehr Volatilität an den Börsen. Das dürfte auch diesmal so sein. Das kann sich in unterschiedlichen Formen zeigen, wie der Vergleich mit ähnlich historischen Ereignissen zeigt.

Der Konflikt um die Ukraine kann als historisch beschrieben werden. Seit Langem standen sich Großmächte nicht mehr so feindlich gegenüber wie aktuell. Solche „geopolitischen Risiken“, wie man sie an der Börse nennt, sind immer schwer kalkulierbar und führen zu erhöhten Kursschwankungen am Aktienmarkt. Anleger befinden sich in einer Welt, für die die üblichen Handlungsempfehlungen nicht mehr zu gelten scheinen. Der Blick auf die wichtigsten militärischen Auseinandersetzungen der vergangenen 110 Jahre mag helfen, wenngleich sich das historische Umfeld deutlich unterscheidet.

Das beginnt mit ihrer unterschiedlichen Dauer. Die Kubakrise etwa währte mit Nachspiel und Vorgeschichte, großzügig gerechnet, nur ein Jahr vom November 1961 bis November 1962. Der Zweite Weltkrieg und die vorangehende krisenhafte Zuspitzung in Mitteleuropa dauerte vom „Anschluss“ Österreichs im März 1938 bis zur Befreiung Deutschlands im Mai 1945 mehr als sieben Jahre.