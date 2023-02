Von Granaten hinterlassene Krater bedecken ein Feld an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk. Bild: dpa

Gewöhnung an etwas, an das man sich nicht gewöhnen will, ist etwas Schreckliches. Und doch sind es vor allem Muster der Gewöhnung, die sich überall zeigen, wenn man auf die Entwicklung der Finanzmärkte seit einem Jahr zurückblickt. Am 24. Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Vor allem im darauf folgenden März reagierten die Finanzmärkte in aller Welt mit extremen Ausschlägen. Gold kostete zeitweise mehr als 2000 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), der Ölpreis stieg auf sagenhafte 130 Dollar je Barrel (rund 159 Liter) für die Nordseesorte Brent. Und am deutschen Aktienmarkt erlebte der Leitindex Dax einen regelrechten Kurseinbruch auf weniger als 13.000 Punkte.

Jetzt, ein Jahr nach Kriegsbeginn, steht der Dax mehr als 10 Prozent höher auf gut 15.300 Punkten. Öl und Gas sind sogar günstiger als vor dem Krieg. Und der Goldpreis schafft es trotz aller geopolitischen Risiken nicht, sich auch nur der Marke von 1900 Dollar wieder anzunähern. Jedenfalls „bis jetzt“, wie man sich an den Finanzmärkten zu sagen angewöhnt hat – aber je länger der Krieg dauert, desto mehr scheinen aus vorläufigen Einschätzungen durchaus solche von größerer Dauerhaftigkeit zu werden. Das Leid und den Schrecken dieses Kriegs haben die Menschen in der Ukraine weiterhin jeden Tag zu ertragen. Warum sind dann die Aktienkurse in Deutschland jetzt höher als vor einem Jahr – obwohl Deutschland durch die Kriegsfolgen doch unbestritten ärmer geworden ist?