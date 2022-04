Was einzelne Indizes ausmacht : Eine Welt voller Ungereimtheiten

Chris Hofmann hätte es selbst nicht geglaubt. Die leitende Vertriebsspezialistin des ETF-Anbieters Vanguard hatte aus Neugier zu zählen begonnen. Wie viele Börsenindizes gibt es überhaupt? Irgendwann zwischen 3 und 3,3 Millionen steckte Hofmann auf. „Einen Index zu bauen ist ja nicht schwer“, sagt Hofmann. „Man muss die Indexwerte gewichten und über Veränderungen entscheiden. Alles, was man dazu benötigt, sind Daten und Technik.“ Was dann schließlich in den Index kommt, bleibt jedem Indexanbieter selbst überlassen.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das kann dann bisweilen sehr ausgefallen sein, wie etwa die Celebrity Stock Indices, die der Internetdienst Stockerblog vor einigen Jahren für meist skandalgebeutelte Prominente wie Paris Hilton oder Tiger Woods kreierte: Diese enthielten dann Aktien von Unternehmen, die aus irgendeinem Grunde in Verbindung mit den jeweiligen Prominenten gebracht werden konnten. Wie diese und vielleicht auch etwas relevantere Indizes berechnet werden, ist höchst unterschiedlich. Einheitliche Vorgaben gibt es nicht, jeder Indexanbieter ist frei, sein Regelwerk zu bestimmen.