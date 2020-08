Größeres Rohstoff-Engagement : Warren Buffet investiert 6 Milliarden Dollar in Japan

Wenn Warren Buffett irgendwo neu investiert, horcht die Welt auf. Nun hat der Investoren-Alt-Meister aus Omaha, der gerade erst seinen 90. Geburtstag feiern konnte, sich mit jeweils etwas mehr als fünf Prozent in fünf japanische Unternehmen eingekauft. Seine Holding Berkshire Hathaway hat im Laufe der vergangenen zwölf Monaten Anteile an Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co sowie Sumitomo erworben. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen mehr als sechs Milliarden Dollar.

Mit den Käufen verstärkt Buffett sein Engagement in der Rohstoffbranche, handelt es sich bei den Unternehmen doch um Japans größte Handelshäuser, von denen die meisten im Energie- und Rohstoffbereich stark engagiert sind. Derzeit wurden sie mit Ausnahme der Aktie von Itochu deutlich unter Buchwert gehandelt und bieten geschätzte Dividendenrenditen für das kommende Jahr zwischen 2,8 Prozent (Marubeni) und 5,3 Prozent (Mitsubishi). Verantwortlich dafür waren die bis März dieses Jahres seit rund zwei Jahren fallenden Rohstoffpreise. Im Juli hatte Buffett schon vier Milliarden Dollar in den amerikanischen Gaslogistiker Dominion Energy investiert.

Buffetts Investment beflügelte die Aktienkurse der fünf Unternehmen stark. Mit einem Aufschlag von mehr als 4 Prozent profitierte Itochu noch am wenigsten, war aber bis dato auch schon am höchsten bewertet. Die Kurse der anderen Aktien stiegen dagegen um 7 bis 10 Prozent. Auch der japanische Aktienmarkt profitierte in seiner Gesamtheit. Der Nikkei-Index stieg im frühen Handel um 2 Prozent bis auf 23.342 Punkte, gab dann aber wieder nach und beschloss den Tag mit einem Aufschlag von rund einem Prozent. Auch in Deutschland stiegen die Kurse der hierzulande üblicherweise wenig gehandelten Aktien deutlich.

MARUBENI -- -- (--) Frankfurt Stuttgart Lang & Schwarz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Thanh Ha Pham, Analyst bei Jefferies Japan, führte die Investition im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg auf günstige Bewertungen, hohe Dividenden und die starke Marktstellung der Unternehmen zurück sowie auf den Ruf Japans für eine saubere Buchführung. Berkshire betonte die Langfristigkeit der Investition, will aber seine Anteile nicht auf mehr als 10 Prozent ohne Zustimmung der jeweiligen Verwaltungsräte ausbauen.

Bloomberg-Kolumnist David Fickling betonte, dass sich die Handelshäuser von Unternehmen, die ehemals niedrige Margen und wenig Liquidität, aber hohe Schulden aufgewiesen hätten, in den Jahren unter der Regierung Abe gewandelt hätten. Mittlerweile hätten viele Ausschüttungsgarantien eingeführt und achteten stärker auf einen hohen Mittelfluss oder Eigenkapitalrenditen. Insofern passten diese Unternehmen zu Buffett, der letztlich die Strategie verfolge, günstig Liquidität zu kaufen.

Japans Politik werde sich auch nach dem Rücktritt Abes nicht dramatisch ändern, sagte Masafumi Yamamoto, Leitender Währungsstratege von Mizuho Securities zu Bloomberg. Der Markt erwarte, dass Kabinettschef Yoshihide Suga Abe nachfolgen werde, der als Grant für Kontinuität gelte.