Stimmung an der Börse : Wider das Fracksausen der Fibonacci-Fans

Haussen werden in tiefster, finsterster Weltuntergangsstimmung geboren und beenden ihre Vorstellung meist in einer schier grenzenlosen Euphorie. Wie der Beginn eines neuen Aufwärtstrends aussieht, daran können wir uns alle vermutlich noch sehr gut erinnern: Ende März des vergangenen Jahres, als auch ich, mit der Bitte um Nachsicht für diese sehr umgangssprachliche, aber in meinen Augen einzig passenden Formulierung, die Hosen gestrichen voll hatte. Erst kam das Virus, dann der Einbruch der Wirtschaft und die Talfahrt an der Börse. Binnen kürzester Zeit ging es schließlich rasch wieder nach oben, und zwar steil.

Wie aber der Beginn einer echten Baisse und nicht nur eines schnell vorüberziehenden Einbruchs aussieht, wie also echte Euphorie aussieht und sich anfühlt, daran werden sich nur die schon etwas älteren Jahrgänge unter uns erinnern. Die Jahre 2000 bis 2003 und 2008 und 2009 liegen für eine so schnelllebige Veranstaltung wie „Börse“ bereits Jahrhunderte zurück. Die Frage drängt sich auf: Wie sehen Hinweise auf viel zu viel Optimismus aus?