Heiztechnik : Die Wärmepumpe geht auch im Altbau

Es war das Jahr der Wärmepumpe. Von Neujahr bis Ende Oktober wurden in Deutschland mehr 183.000 Geräte verkauft, ein Anstieg um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und mehr als jemals zuvor in Deutschland. Der Verkauf von Gasheizungen ging dagegen um 9 Prozent zurück.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Extreme Preisanstiege beim Erdgas und die Furcht, dass nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Gasversorgung knapp werden könnte, sorgen für einen wahren Wärmepumpen-Boom in Deutschland. In den Neubaugebieten der Republik war die Wärmepumpe allerdings schon vor dem Energiekrisenjahr 2022 unangefochten die Nummer eins. Sechs von zehn Bauherren entschieden sich vergangenes Jahr für dieses Heizsystem. Wärmepumpen sind zwar teuer in der Anschaffung. Sie kosten je nach Modell nicht selten 35.000 bis 40.000 Euro und damit etwa dreimal so viel wie eine Gasheizung. Aber erstens steuert der Staat bis zu 35 Prozent der Kaufsumme als Förderung zu. Und zweitens arbeiten Wärmepumpen besonders effizient, weil ihre Wärmetauscher die vorhandene gratis verfügbare thermische Energie der Außenluft oder des Erdreichs nutzen.

Bei der Energiewende sollen Wärmepumpen deshalb nach dem Willen der Bundesregierung eine Schlüsselrolle spielen. Denn auf Gebäudewärme entfällt rund 30 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs in Deutschland. Wärmepumpen sorgen auf vergleichsweise CO2-arme Weise für Wärme im Wohnzimmer und heißes Duschwasser im Bad – abhängig davon, wie groß der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung ist. Klimaschonender als Öl- und Gasheizungen sind sie allemal.

Dämmungen unterstützen die Effizienz der Pumpen

Doch während die Wärmepumpe in Neubauten dominiert, ist der Einbau in alten Gebäuden problematisch. Viele Deutsche leben in Gebäuden, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben: Etwa 19,3 Millionen Wohngebäude gibt es in der Bundesrepublik – 7 Millionen davon stammen aus den Zeiten des großen Nachkriegsbaubooms zwischen den Fünfziger- und Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie sind häufig schlecht isoliert, schließlich trat die erste Wärmeschutzverordnung in Deutschland erst im November 1977 in Kraft. Und sie sind in vielen Fällen nicht mit den bei Neubauten inzwischen längst üblichen Fußbodenheizungen ausgestattet. Stattdessen thronen unter den Fensterbänken wuchtige Heizkörper.

Genau das gilt häufig als Problem: Denn Wärmepumpen funktionieren am besten in Häusern mit gut gedämmten Fassaden, Dächern und Fenstern, die über eine Fußbodenheizung verfügen. Natürlich ist das alles auch in älteren Häusern nachrüstbar, aber die Kosten einer solchen energetischen Sanierung können schnell einen hohen fünfstelligen Betrag erreichen.

Heißt das also, dass Eigentümer von älteren Gebäuden diese erst aufwendig modernisieren müssen, bevor beim Heizen der Umstieg von Öl und Gas auf eine Wärmepumpe möglich ist? Und selbst wenn das irgendwie geht: Ist die Wärmepumpe in unsanierten Häusern nicht technisch und ökologisch ineffizient, weil sie dann viel zu viel Strom verbraucht?

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts ISE in Freiburg haben in einem Feldtest nachgeprüft, wie gut oder schlecht Wärmepumpen in älteren Gebäuden in der Praxis funktionieren. Das Ergebnis ihrer Studie ist eine gute Nachricht: „Auch in weitgehend unsanierten Altbauten lassen sich mit Wärmepumpen häufig vernünftige Effizienzwerte erreichen“, sagt der Fraunhofer-Ingenieur Marek Miara, der das Testprojekt koordiniert hat und seit zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnik forscht. Sie funktionierten auch in Bestandsgebäuden zuverlässig und seien ökologisch vorteilhaft.