Geldpolitik der EZB : Vorbild Amerika

Im Frühjahr 2013 kündigte der damalige Vorsitzende der amerikanischen Zentralbank, Ben Bernanke, an, die Fed beabsichtige im Zuge der wirtschaftlichen Erholung das Volumen ihrer seit mehreren Jahren laufenden Anleihekäufe allmählich zu reduzieren. Das Ergebnis waren heftige Kursverluste nicht nur am amerikanischen Anleihemarkt, sondern auch an Anleihemärkten in anderen Ländern, die in der Fed für Überraschung sorgten. Diese als „Taper Tantrum“ bezeichnete Episode hinterließ Spuren nicht nur in der amerikanischen Geldpolitik, die ihre umfangreichen Anleihebestände in den nachfolgenden Jahren nur vorübergehend und bescheiden reduzierte.

Zwei Erkenntnisse lassen sich aus dieser Episode ableiten. Die seit langem dominierende Rolle der amerikanischen Geldpolitik für die in anderen Ländern und Währungsräumen betriebene Geldpolitik existiert immer noch. Hinzugekommen ist eine regelrechte Furcht der Geldpolitik vor unerwünschten Reaktionen an den Finanzmärkten, die eine wachsende Abhängigkeit der Geldpolitik von den Teilnehmern an den Finanzmärkten begründet. Fachleute sprechen von „Finanzdominanz“.

Der „Greenspan-Put“ gilt noch heute

Ihren Ursprung findet sie in der impliziten Zusicherung des früheren Fed-Vorsitzenden Alan Greenspan, die amerikanische Geldpolitik werde alles tun, um Verwerfungen an den Finanzmärkten zu verhindern. Dieser sogenannte „Greenspan-Put“ prägt noch heute die Geldpolitik in vielen Ländern. Da die Inflation in den vergangenen Jahrzehnten keine bedeutende Rolle mehr spielt, halten immer mehr Teilnehmer an den Finanzmärkten die Zentralbanken für Verbündete, die ihnen schöne Renditen und den Kreditnehmern niedrige Zinsen sichern sollen. Unter dem Stichwort „günstige Finanzierungsbedingungen“ ist dies zu einem Mantra moderner Geldpolitik geworden. Die Zentralbanken glauben vielleicht noch zu schieben, aber längst werden sie geschoben.

In diesem Kontext kann es nicht erstaunen, dass die Europäische Zentralbank jede Gelegenheit nutzen will, weiterhin eine expansive Geldpolitik zu betreiben, auch wenn sich im Zentralbankrat Widerstand äußert. Die mit der Delta-Variante des Virus verbundene Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung dient Christine Lagarde als Grund, eine Geldpolitik voranzutreiben, deren Vorbild in den Vereinigten Staaten besichtigt werden kann. Dort kauft die Fed weiterhin Wertpapiere, als befinde sich die amerikanische Wirtschaft in einer schweren Krise. Tatsächlich befindet sie sich in einem trotz der aktuellen Unsicherheit immer noch kräftigen Konjunkturaufschwung.

Die Zentralbanken und die Teilnehmer an den Anleihemärkten haben sich jedoch mit Erfolg wechselseitig eingeredet, dass die derzeit höheren Inflationsraten – in Amerika zuletzt immerhin 5,4 Prozent – nur als vorübergehendes Phänomen betrachtet werden sollten. Der Fall der Rendite amerikanischer Staatsanleihen von 1,70 auf 1,30 Prozent ist jedenfalls nicht der Erwartung steigender Inflationsraten vereinbar. Selbst die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, eigentlich als Warnerin vor einer zu expansiven Geldpolitik bekannt, zeigt sich mit Blick auf eventuelle Inflationsgefahren derzeit eher gelassen, auch wenn sie Wachsamkeit empfiehlt.

Die Europäische Zentralbank hat mit Blick auf das geringere wirtschaftliche Wachstumspotenzial, aber wohl auch angesichts der drückenden Verschuldung in manchen Ländern, sich nicht nur am amerikanischen Vorbild orientiert, sondern auch die Amerikaner zu übertreffen versucht. Zwar hat die EZB viel später mit Anleihekaufprogrammen begonnen als die Fed, dafür aber hat sie im Unterschied zur Fed auch Negativzinsen eingeführt. Während die Fed in ihrer jüngsten Strategieüberprüfung die Verteilung von Einkommen und Vermögen und die Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen in den Blick gerückt hat, sieht sich die EZB als Kämpferin gegen den Klimawandel.

Sollten höhere Inflationsraten nur ein vorübergehendes Phänomen bleiben, werden die Zentralbanken ihre gegenwärtige Politik längere Zeit fortsetzen können. Das Ergebnis wäre eine Transformation ehemals auf die Inflationsbekämpfung fixierter Behörden in demokratisch zunehmend zweifelhaft legitimierte Institutionen, die sich ihre Zuständigkeiten selbst zuweisen, zugleich aber am Gängelband mächtiger Teilnehmer an den Finanzmärkten hängen. Die Nebenwirkungen dieser Geldpolitik sind nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer Natur. Wem eine marktwirtschaftliche Ordnung wichtig ist, kann das nicht gut finden.