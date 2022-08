Notenbankertreffen : Nebel über Jackson Hole

Federal-Reserve-Chef Jerome Powell (v) mit New-York-Fed-Chef John Williams in Jackson Hole. Was wird Powell am Freitag sagen? Bild: Reuters

Der Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, lässt keine Mitteilung verstreichen ohne den Hinweis, dass in der Geldpolitik aktuelle Konjunkturdaten sein Denken und Handeln bestimmen. Allerdings sieht er sich nicht nur an diesem Freitag auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming in diesem Ansinnen mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: Die Datenlage ist so uneindeutig wie selten.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Tatsächlich geben Amerikas klassische Konjunkturindikatoren Rätsel auf. Die Messung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zeigt an, dass die amerikanische Volkswirtschaft in der ersten Jahreshälfte leicht geschrumpft ist. Die Ökonomen des Weißen Hauses kommentierten diese Entwicklung mit dem Hinweis, dies sei noch keine Rezession. In der Folge wurden sie von Republikanern und diesen gewogenen Fernsehsendern mit dem Vorwurf attackiert, sie verheimlichten dem amerikanischen Volk, dass Präsident Joe Biden eine Wirtschaftskrise produziert habe.