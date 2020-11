Vermögensverwalter Weinmann : „Die richtige Krise kommt erst noch“

Herr Weinmann, die Privatanleger sind ausgerechnet in Corona-Zeiten risikofreudiger geworden und kaufen mehr Aktien. Wagen sie sich auch an Private-Equity-Fonds und beteiligen sich so indirekt an Unternehmen?

Ja. Wir sehen bei uns einen extremen Zustrom an Geld von Privatanlegern.

Woher kommt das?

Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit am Nullpunkt, da gehen vermögenden Menschen allmählich die Optionen für die Geldanlage aus. Fälle wie Wirecard erschüttern obendrein das Vertrauen in Aktien, Immobilien haben unsere Kunden auch schon sehr viele. Und jetzt noch das 15. Miethaus in Leipzig zu kaufen ist auch langweilig. Also suchen sie nach Nischen, ein Luxus, der nicht jedem Sparer vergönnt ist.