Kapitalverwalter im Gespräch : „Die Zinsen werden jahrelang nicht steigen“

Herr Renné, es gibt keine Zinsen mehr. Können Sie Hoffnung auf bessere Zeiten machen?

Das Zinsniveau wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren kaum ändern. Wir sehen in Amerika und Europa, dass eine Zinswende nicht erwünscht ist, sondern der Trend dazu geht, immer mehr Geld zu drucken. Dagegen kann niemand etwas tun. Anleger müssen also in der Konsequenz für ihre Altersvorsorge höhere Risiken eingehen.

Für die Nullzinsen verantwortlich ist EZB-Präsident Mario Draghi. Seine Nachfolgerin Christine Lagarde hat vor dem EU-Parlament gesagt, die negativen Effekte müsse man im Blick behalten. Wird sich etwas ändern?