Die Vermögensfrage : Hoffnungswerte dringend gesucht!

Erinnern Sie sich noch an den 9. März dieses Jahres? Arbeiten im Homeoffice war eher die Ausnahme als die Regel, medizinische Masken sah man in Arztserien, und Mittagspausen wurden in Kleingruppen in der Kantine verbracht. Jener Montag begann wie jeder normale Montag und endete als ein „Schwarzer Montag“, der in die Geschichte eingehen sollte. Der deutsche Leitindex Dax, der schon die Tage zuvor immer wieder Schwächen gezeigt hatte, brach um rund zehn Prozent ein. Eine Woche später befand sich die Republik im kollektiven Homeoffice, Masken wurden ein Diskussionsthema, und Mittagspausen wurden fortan mit den Kindern am heimischen Esstisch verbracht.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z.

In das Zentrum von Investoren gerieten somit plötzlich die sogenannten „Zu-Hause-Bleiber“-Aktien. Dazu gehören der Streaming-Dienst Netflix für die Bespaßung der Kinder, Teamviewer für das Arbeiten aus dem Wohnzimmer heraus oder Peloton für die körperliche Ertüchtigung auf dem stationären Rennrad. Auch Amazon gehört zu diesen „Zu-Hause-Bleiber“-Aktien. Der amerikanische Online-Händler – der schnell noch mehr als 100.000 Mitarbeiter neu einstellte – hat seit dem Crash vor sechs Wochen und einer Rally von fast 50 Prozent Mitte April inzwischen sogar ein neues Rekordhoch verbucht. Amazon ist an der Börse nun gut 1,2 Billionen Dollar schwer und liegt damit auf Augenhöhe mit Apple, die zuletzt etwas Schwäche zeigten. Schwerster Wert überhaupt bleibt aber Microsoft, der über 1,3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt.