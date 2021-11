Wider den Pessimismus : Fondsmanager setzen auf Risiko

Viele Aktienindizes auf der Welt bewegen sich auf Rekordhöhen oder sind ihnen nahe. Am Mittwoch erreichte etwa der Dax mit zeitweise 16.284 Punkten einen Höchstwert – seit Jahresbeginn ein Plus von 19 Prozent. Zugleich ist das Umfeld unter anderem geprägt von Inflationsängsten und Pandemiesorgen. Die Zahl der Corona-Infizierten in vielen Ländern wächst rasant. Dennoch zeigen sich institutionelle Investoren derzeit zuversichtlicher als noch vor einem Monat.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dies jedenfalls ergibt eine Umfrage von Bank of America unter 388 Fondsmanagern, die auf der Welt ein Vermögen von zusammen rund 1,1 Billionen Dollar verwalten. Demnach ist zum Beispiel der Anteil der liquiden Mittel in den Portfolios der Befragten von im Durchschnitt 4,7 Prozent im pessimistisch („bearish“) geprägten Oktober auf 4,4 Prozent im November gefallen. Zum Vergleich: Ein Wert von mehr als 5 steht hier für Angst der Investoren, einer von weniger als 4 für Gier. Zudem zeigen die Befragten zum Jahresende mehr Risikoappetit. So ist in ihren Portfolios das Übergewicht amerikanischer Aktien auf den höchsten Wert seit 2013 gestiegen. Netto 29 Prozent der Fondsmanager – um diesen Wert übersteigt der Anteil der Optimisten den der Pessimisten – gewichten diese Papiere über, ein Plus von 13 Prozentpunkten zum Vormonat.

Mehr Wachstum erwartet

Stabilisiert und verbessert haben sich demnach die Erwartungen zum Wachstum der Weltwirtschaft. So rechnen zwei Drittel der Befragten in den kommenden zwölf Monaten mit einem Aufschwung und nur 6 Prozent mit einer Rezession. Angesichts der zurückliegenden starken Berichtssaison vieler Gesellschaften zum dritten Quartal hätten zudem die Gewinnerwartungen an die Unternehmen zugenommen, heißt es von Bank of America. Im Oktober hatten die Befragten noch in der Mehrzahl rückläufige Gewinne erwartet.

DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Die befragten Fondsmanager setzen denn auch deutlich auf steigende Aktienkurse, und das vor allem in Europa und Amerika. Im Detail favorisieren sie Banken und Technologieunternehmen, auch Rohstoffe oder Gesundheitspapiere finden sie interessant. Die Investoren meiden dagegen unter den Branchen defensive Titel wie Versorger oder konjunkturunabhängige Konsumwerte. Besonders unbeliebt sind Anleihen. Unter dem Strich gewichten sie die Anlagen über, die von Inflation profitieren sollten, und investieren unterdurchschnittlich in diejenigen, die als anfällig einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken gegenüber gelten, wie Anleihen, aber auch Schwellenländer.

Mehr zum Thema 1/

Als größte Marktrisiken werden Inflation (33 Prozent der Befragten) und eine restriktivere Geldpolitik (22) angeführt, beides jedoch weniger häufig als im Oktober. Es folgen China (20), zuvor noch Platz 2, die Bildung von Preisblasen (16) und Corona (5). Fast zwei Drittel der Fondsmanager rechnen aber mit einer nur vorübergehenden Inflation. Und welche Anlageklasse sollte 2022 die besten Erträge bringen? 34 Prozent der Befragten nennen Schwellenländeraktien, 30 Prozent den amerikanischen S&P-500-Index, gefolgt von Bitcoin (12) sowie Gold und Öl (je 10). Die Umfrage fand in der vergangenen Woche statt.