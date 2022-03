Nach dem Kriegs-Schock : Der Dax weitet seine Verluste aus

An der deutschen Börse herrscht weiter Kriegsangst. Einige Aktien brechen ein. In anderen Weltregionen bleiben die Anleger entspannter.

Nach dem scharfen Rücksetzer vom Montag im Zuge des Ukraine-Kriegs startet der Dax am Dienstag mit moderaten Verlusten in den Handel. Im frühen Handel stand der deutsche Leitindex zuletzt 1,06 Prozent tiefer bei 14.308 Punkten. „Dass sich die Aktienmärkte trotz des Krieges im Moment so stabil halten, dürfte auch daran liegen, dass sich nach der geldpolitisch längst eingeläuteten Wende die Kassen der Fiskalpolitik gerade wieder weit öffnen, um sicherheitspolitisch und außenpolitisch mit höheren Verteidigungsausgaben zu reagieren", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.

Auch in anderen Weltregionen waren die Kursbewegungen trotz des Kriegs in Europa und der ausgiebigen Sanktionen gegen Russland überschaubar geblieben. In den USA hatten die Börsen sich im Montagshandel unterschiedlich bewegt: Während die Standardwerte an der Wall Street ihre deutlichen Anfangsverluste größtenteils eindämmten und moderat im Minus endeten, drehten die Technologiewerte an der Nasdaq letztlich ins Plus.

Auch an den wichtigsten Aktienmärkten gab es dann im Dienstagshandel keine einheitliche Richtung. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland notierte zuletzt 0,3 Prozent höher, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 Prozent einbüßte. Robuste Wirtschaftsdaten aus China blieben angesichts der Lage in der Ukraine eher im Hintergrund. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 unterdessen 1,2 Prozent höher.

Rubel bleibt stabil auf niedrigem Niveau

Der russische Rubel konnte sich am Morgen im sogenannten Offshore-Handel außerhalb Russlands leicht erholen. Nach dem Absturz der Währung zum Wochenanfang stabilisierte sie sich zunächst auf schwachem Niveua. Nach einer Notzinserhebung und mehreren Sofortmaßnahmen der russischen Zentralbank, liegt der Dollar am Dienstag unverändert bei 101 Rubel. Am Vortag war der Wechselkurs zum Dollar wegen des eskalierenden Streits Russlands mit dem Westen auf ein Rekordhoch von zeitweise 120 Rubel geschossen. Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1195 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Wie hoch die Unsicherheit der Anleger über die weitere Entwicklung in der Kriegsregion und die wirtschaftlichen Effekte der Sanktionen gegen Russland aber weiterhin ist, zeigten die kräftigen Kursausschläge bei einzelnen Aktien. Die Anteilsscheine von Zalando brachen rund sieben Prozent ein und waren damit größter Verlierer im Dax. Nach der Pandemie erwartet der Internet-Modehändler für 2022 ein schwächeres Wachstum. Dagegen griffen die Anleger nach Zahlen und der Ankündigung eines Rückkaufprogramms bei Covestro zu. Die Titel des Kunststoffherstellers zogen mehr als vier Prozent an.

Am Dienstag dürften Anleger neben dem Konflikt in der Ukraine auch Konjunkturdaten im Auge behalten. In vielen Ländern der Welt stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. In Deutschland werden darüber hinaus Inflationsdaten veröffentlicht. Es wird mit einem weiter steigenden Preisauftrieb gerechnet.