Im Vergleich zu Vorgängern : Die schlichte Börsenbilanz von Donald Trump

Es war einer dieser typischen Tweets von Donald Trump. „Neuer Rekord für Nasdaq“, schrieb er auf seine unbeschreibliche Art nach dem amerikanischen Börsenschluss am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Nie zuvor hat sich ein Präsident so sehr an die Entwicklung der Aktienmärkte gefesselt wie Trump. Damit ist er insgesamt ganz gut gefahren: So hat der S&P 500 seit seiner Wahl um 58 Prozent zugelegt. Der Dow hat in diesem Zeitraum die Marken von 20.000 und 29.000 Punkten übersprungen. Das klingt erst einmal nach viel, doch damit ist Trump weniger erfolgreich als andere Präsidenten: So legte der Dow Jones im entsprechenden Zeitraum der Präsidentschaft etwa bei seinen Vorgängern Barack Obama oder Bill Clinton deutlicher zu.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Schaut man sich dann die einzelnen Sektoren an, ist relativ wenig von einer Trump-Euphorie übrig geblieben. Von den Branchenindizes haben nur zwei besser abgeschnitten, einer gleich und ganze acht schlechter. Am schlechtesten entwickelte sich demnach die Energiebranche: Deren Branchenindex verlor seit der Wahl Trumps rund 44 Prozent. Das liegt weniger an Trump als an den stark fallenden Ölpreisen, die der gesamten Branche weltweit Probleme gemacht haben. Politisch hat er den Unternehmen jedenfalls den roten Teppich ausgerollt: Er genehmigte etwa den Bau der umstrittenen Keystone-XL-Pipeline sowie Ölbohrungen in Naturschutzgebieten oder lockerte Sicherheitsstandards.