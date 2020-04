Aufregung um Brent und WTI : Ölpreise außer Rand und Band

Aktualisiert am

Ein einziger Tweet von Donald Trump lässt den Ölpreis am Donnerstag um mehr als 40 Prozent steigen – dann geht’s zunächst wieder abwärts. Was kommt noch?

Eine einzige Nachricht des amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat am späten Donnerstagnachmittag die Ölpreise zeitweise um mehr als 40 Prozent steigen lassen – noch in der Nacht aber ging ein Teil der Gewinne wieder verloren, bevor der Preis am Freitagvormittag wieder bis auf gut 31 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent stieg.

Schon nach der Ankündigung des amerikanische Präsidenten Donald Trump am Donnerstag, sich am Freitag mit Vertretern der Industrie treffen zu wollen, um über etwaige Staatshilfen zu sprechen, hatte sich das Öl von seinem bis dahin extrem niedrigen Niveau aus deutlich verteuert.