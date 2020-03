Wall Street : Trüber Abschluss einer schwarzen Woche

Die Stimmung an den Börsen ist schlecht – historisch schlecht: Nach einer der dunkelsten Wochen in der Geschichte will sich die Wall Street auch am Freitag nicht von den Sorgen in der Corona-Krise erholen.

Die amerikanischen Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen nicht angeschlossen und eine der schwärzesten Wochen ihrer Geschichte beendet. Die Unsicherheit der Anleger wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise hält weiter an.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Abschlag von 4,55 Prozent bei 19 173,98 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2016. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenminus von mehr als 17 Prozent – der höchste Wochenverlust seit dem Jahr 2008. Dabei hatte der Dow im frühen Handel noch um über 2 Prozent zugelegt.

Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Rückschlag von 4,34 Prozent bei 2304,92 Punkten ins Wochenende. Die Wochenbilanz von minus 15 Prozent ist ähnlich verheerend und der höchste Wochenverlust seit 2008. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte am Freitag um 4,04 Prozent auf 6994,29 Punkte ab.

Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich weiter. Allerdings bröckelten die Gewinne am Freitag im Handelsverlauf etwas ab: War der deutsche Leitindex zur Eröffnung noch um fast 7 Prozent gestiegen, so ging er letztlich mit einem Plus von 3,70 Prozent auf 8928,95 Punkte ins Wochenende. Am Vortag hatte der Dax um zwei Prozent zugelegt. Insgesamt jedoch ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage angesichts der andauernden Verunsicherung durch die Coronavirus-Krise immer noch ein Verlust von 3,3 Prozent.

Seit Ausbruch der Panik wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie vor vier Wochen hat das deutsche Börsenbarometer damit etwas mehr als ein Drittel eingebüßt. „Noch nie wurde innerhalb von so kurzer Zeit eine so kräftige Kurskorrektur vollzogen wie in den zurückliegenden Wochen“, kommentierte Analyst Daniel Schär von der Weberbank die aktuelle Ausnahmesituation an der Börse.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Freitag um 5,18 Prozent auf 19 521,15 Punkte. Europaweit sah es ähnlich aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 3,85 Prozent auf 2548,50 Punkte zu. Noch etwas kräftiger stieg der Pariser Cac 40. In London verbuchte dagegen der FTSE 100 nur ein kleines Plus von 0,8 Prozent.