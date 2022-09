300 Millionen Beteiligung : Tencent kauft sich bei Ubisoft-Gründerfamilie ein

Am Dienstagabend kündigte der französische Videospielentwickler und Verleger Ubisoft an, dass das chinesische Konglomerat Tencent 49,9 Prozent der Guillemot Brothers Limited erworben hat. Guillemot Brothers werde weiterhin exklusiv von der Ubisoft-Gründerfamilie Guillemot kontrolliert, heißt es in einer Pressemitteilung. Tencent soll keinen Sitz im Aufsichtsrat oder Stimmrechte für Guillemot Brothers erhalten. Die Guillemot-Familie kontrolliert über die Guillemot Corporation und Guillemot Brothers 15,4 Prozent der Anteile an Ubisoft sowie 20,8 Prozent der Stimmrechte.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das Investment von Tencent umfasst insgesamt 300 Millionen Euro. Mit 200 Millionen Euro werden die Geschäftsanteile an der Guillemot Brothers Limited übernommen. 100 Millionen Euro fließen Guillemot Brothers als Kapitalerhöhung zu. Die Transaktion bewertet Ubisoft mit 80 Euro je Aktie. Weiterhin erhält Guillemot Brothers einen unbesicherten, langfristigen Kredit zur Schuldenrefinanzierung. Ebenso können mit dem Kredit Anteile an Ubisoft gekauft werden.

Vor der Transaktion war Tencent schon mit 4,5 Prozent direkt an Ubisoft beteiligt und hielt 4,1 Prozent der Stimmrechte. Nun hat Tencent die Erlaubnis des Aufsichtsrates von Ubisoft erhalten, seinen Anteil auf 9,99 Prozent zu erhöhen. Diese Grenze gilt für acht Jahre. Zudem ist es Tencent nicht erlaubt, seine Ubisoft-Anteile für fünf Jahre zu verkaufen. Der Anteil der Stimmrechte bleibt unverändert. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wird Tencent direkt und indirekt nun insgesamt 11,3 Prozent an Ubisoft halten. Sollte Tencent die Grenze seiner direkten Beteiligung ausreizen, würde der Anteil auf 16,8 Prozent steigen.

Der Zukauf von Tencent schließt sich an Berichte aus dem Frühjahr an, denen zufolge die Beteiligungsgesellschaften Blackstone und KKR & Co. Interesse an einer Übernahme von Ubisoft bekundet hatten. Im vergangenen Jahr musste Ubisoft einen Rückgang seiner Absatzzahlen hinnehmen und erlitt einen Rückschlag mit einem gescheiterten NFT-Projekt für eines seiner Spiele. Lag der Aktienkurs von Ubisoft 2018 noch über 100 Euro, pendelte er zuletzt um die Marke 40 Euro.

Eine Übernahme kam allerdings nicht zustande und noch auf der Jahrespressekonferenz im Mai konstatierte Yves Guillemot, Ubisoft habe alle Mittel, um unabhängig zu bleiben. Über die ausgeweitete Beteiligung sagt Guillemot: „Die Erweiterung des Eigentümerkreises um Tencent stärkt den Kernaktienanteil der Gründer von Ubisoft und verleiht dem Unternehmen Stabilität, die für die langfristige Entwicklung notwendig ist.“ Infolge der Ankündigung der Transaktion sprang der Aktienkurs von Ubisoft von zuvor rund 42 Euro um 15 Prozent auf 49 Euro, fiel aber wieder auf rund 45 Euro zurück. Am Samstag will Ubisoft in seinem Format „Ubisoft Forward“ Neuigkeiten zu seinen Spielereihen vorstellen.