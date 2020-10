Aktienmärkte im Aufschwung : Darauf sollten Anleger jetzt setzen

Der aktuelle Bullenmarkt wird hauptsächlich durch Amerika getrieben – so die Meinung vieler Experten. Sie argumentieren, dass die europäische „Old Economy“ und die wertorientierten Aktien vor dem Untergang stehen. Das Beschreien einer positiven Entwicklung in Europa ist aus ihrer Sicht ein Karrierekiller für Portfoliostrategen. Dabei zitieren sie die schlechtere Kursentwicklung des Kontinents in diesem jungen Bullenmarkt seit März sowie das zuvor lange Hinterherhinken. Das klingt überzeugend. Es gibt nur ein Problem: Das ist falsch.

Es stimmt, dass sich die amerikanischen Aktienindizes seit dem Covid-19-Markttief am 23. März besser entwickelt haben. Aber hier geht es nicht um Geographie. Es geht zu 100 Prozent um Technologiewerte. Wer über die Technologiewerte hinausblickt, wird erkennen, dass dieser Bullenmarkt auf dem gesamten Globus stattfindet, auch in Europa und besonders in Deutschland. Lassen Sie mich aufzeigen und erklären, was das heute für Ihr Anlageverhalten bedeutet.