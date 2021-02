Technologieaktien im Höhenflug : Sieht so eine Kursblase aus?

Die Wall Street in New York City: Das Wohnzimmer der amerikanischen Anleger Bild: AP

Pro von Dennis Kremer: Euphorie ist gerechtfertigt

Es gibt an den Finanzmärkten eine einfache Regel, die sich in der Vergangenheit immer wieder bewährt hat. Sie lautet: Das, was den Alltag der Menschen bestimmt, kann auch an der Börse keine ganz so falsche Investition sein.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Um die entsprechenden Firmen zu identifizieren, genügt es, sich in dieser leidigen Pandemie den typischen Tag eines Beschäftigten im Homeoffice anzuschauen: Die morgendliche Team-Besprechung findet via „Microsoft Teams“ oder über ein ähnliches Konferenz-Tool statt. Das Mittagessen wird mangels Kantine bei einem Online-Lieferdienst bestellt, bei nachmittäglichen Gesprächen mit einzelnen Kollegen kommt das iPhone zum Einsatz. Alles, was man sonst noch zum Leben braucht, liefert Amazon nach Hause, und nach Feierabend wird Netflix geschaut. Sagen wir es, wie es ist: Diese Firmen, ob es uns nun passt oder nicht, bestimmen zu großen Teilen unser Leben. Wen wollte es da wundern, dass ihre Aktienkurse sich ständig zu neuen Höhen aufschwingen? Erst in der vergangenen Woche hat das amerikanische Börsenbarometer für solche Technologieaktien, der Nasdaq, wieder ein neues Rekordhoch erreicht.