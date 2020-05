Anlageprofis im Streit : „ETF sind erste Wahl“– „Nein, ETF bringen Anleger um Chancen“

Herr Gebhardt, Herr Weber, sind Anleger in diesen wilden Börsenzeiten gut beraten, in ETF zu investieren?

Martin Weber: Ich finde, ja. ETF sind für mich erste Wahl. Solche Indexfonds bilden die Wertentwicklung eines Aktienindex nach – und das zu geringen Kosten und breit gestreut über all die Aktien, die Teil des jeweiligen Index sind. Was kann es für Anleger Besseres geben?

Henning Gebhardt: Grundsätzlich ist es zwar besser, in ETF zu investieren, als gar nicht zu investieren. Gerade jetzt gibt es bei all den Risiken auch Chancen. Aber ETF sind für mich keinesfalls erste Wahl, im Gegenteil. Indexfonds sind nun einmal dazu verdammt, den Markt abzubilden. Das aber bringt ETF-Anleger um lukrative Chancen. Um ein Beispiel zu nennen: Der Kurs der Amazon-Aktie ist von Mitte Februar bis Ende März um etwa 25 Prozent gefallen, in etwa so viel wie der Aktienmarkt als ganzer. Aber seitdem hat sich der Amazon-Kurs wieder um 50 Prozent erholt, der Gesamtmarkt dagegen nur um etwa 30 Prozent. Aktive Auswahl ist ein Vorteil.