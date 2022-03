Umfrage : Fondsmanager stellen sich auf Bärenmarkt ein

Die Stimmung unter Fondsmanagern hat sich international gedreht. Stagflation heißt das amhäufigsten genannte Szenario. Aber von Aktien will man dennoch nicht so recht lassen.

Schon die Bibel kennt die Geschichte von den 7 fetten und den 7 mageren Jahren. An der Börse könnte jetzt der Ukraine Krieg der Auslöser für den Wechsel von den Fetten zu den mageren Jahren sein. Der jüngsten monatlichen Umfrage der Bank of America (BofA) unter Fondsmanagern auf der ganzen Welt zufolge, erwarten die meisten von ihnen einen Bärenmarkt. Grund ist, dass die Wachstumsaussichten auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise 2008 gesunken sind. Zudem beunruhigen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Liquidität in den Fonds hat den höchsten Stand seit April 2020, den ersten Tagen der Covid-19-Pandemie, erreicht, ebenso der Anteil der Rohstoffe. Der Aktienanteil sank dagegen auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Dieser befinde sich aber noch nicht auf „Kapitulationsniveau “, heißt es von den Strategen der BofA. Vielmehr werde durch nur eine im Verhältnis zum Wachstum der Weltwirtschaft übermäßige Investition in Aktien korrigiert, die Anleger seien weiter in Aktien übergewichtet, so dass sich blinde Aktienkäufe derzeit nicht anböten. Angesichts dieser Positionierung sei es vor dem Hintergrund eine restriktiveren Geldpolitik für einen konträren Kaufaufruf zu früh.

Korrektur statt „Kapitulation“

Der Krieg in der Ukraine ist für 44 Prozent der befragten Fondsmanager aktuell das mit Abstand größte Risiko. Auf Platz 2 folgen mit 21 Prozent Rezessions- und dann mit 18 Prozent Inflationssorgen. Fast 2 Drittel der Befragten fürchten eine Phase der Stagflation. Dies ist der höchste Anteil seit nunmehr mehr als 13 Jahren. Im Februar lag der Anteil noch bei 30 Prozent. Dennoch rechnen immer noch 35 Prozent mit einem Aufschwung; allerdings waren es im Februar noch 65 Prozent. knapp mehr als die Hälfte rechnet mit einer dauerhaft höheren Inflation.

Außer Liquidität und Rohstoffen sind zudem defensive Aktien gefragt, vorwiegend aus dem Gesundheitswesen und der Energiebranchen. Anleihen, Aktien aus dem Euroraum und zyklische Werte stehen indes nicht auf den Kauflisten.