Aktienmärkte : Warum die Börsen so stabil sind

Die Börse, sie überrascht die Anleger dann doch immer wieder. So auch in diesen Tagen. Da überspringt der Aktienindex Dax locker mal die 16.000-Punkte-Marke, zum ersten Mal in seiner Geschichte, dabei gäbe es doch so vieles, um das sich die Aktionäre sorgen könnten.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge









Gefahr Nummer eins: die Pandemie. Deutschland ist noch längst nicht vollständig geimpft, hierzulande läuft eine vierte Welle an, und wie sie gestoppt wird, ist noch weitgehend unklar. Weltweit ist die Lage noch übler, in vielen Ländern sind erst kleine Teile der Bevölkerung geimpft. Das führt sowieso zu Krankheiten, aber auch zu unberechenbaren Lockdowns. Gerade erst hat sich Neuseeland wegen zehn Corona-Fällen in einen harten Lockdown verabschiedet, Australien steckt seit Wochen drin. Vom chinesischen Hafen Ningbo sind weite Teile geschlossen, weil dort ein Corona-infizierter Arbeiter aufgefallen ist. Jetzt stockt der ohnehin schon knappe Warennachschub weiter.

Gefahr Nummer zwei: das Ende der Pandemie. Wo die Welt wieder in Gang kommt, wächst die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen – und das Angebot kann nicht immer mithalten. Lieferketten rund um die Welt sind belastet. Discounter in Deutschland müssen auf Aktionsware verzichten, weil sie nicht genug davon bekommen. Alle paar Tage kündigt ein anderes Unternehmen Preiserhöhungen an. Volkswagen und Daimler haben vergangene Woche schon wieder über Kurzarbeit gesprochen, weil sie nicht genügend Chips für ihre Autos bekommen, international schließt sich Toyota an. Das Bruttoinlandsprodukt ist jedenfalls noch nicht auf Vorkrisenniveau angekommen – trotzdem erreichen die Aktienkurse neue Höhen.

Krisen sind den Aktienmärkten seit Jahren nicht so wichtig

Gefahr Nummer drei ist eine eher psychologische: die Privatanleger. Seit Monaten schon legen die Deutschen mehr und mehr von ihrem Geld in Aktien an, oft auf dem Weg über börsengehandelte Indexfonds, die sogenannten ETF. In den vergangenen Kurszyklen stellte sich hinterher oft heraus, dass damit fast die Trendwende erreicht war. Doch bisher zeigt der Trend immer noch nach oben.

Schon klar, an den Aktienmärkten wird nicht die Gegenwart gehandelt, sondern die Zukunft. Trotzdem ist bemerkenswert, wie es seit einigen Jahren läuft. Wenn irgendwo eine Krise am Horizont aufscheint, ist es den Aktienkursen meistens ziemlich egal. Nur die Jahre 2015 und 2018 waren für Aktionäre richtig schlecht. Brexit und Trump? Schnell vergessen. Wachsender Protektionismus? Auch damit kamen die Aktienkurse klar. Selbst der Corona-Kursabsturz im vergangenen Jahr war in kurzer Zeit ausgestanden. Dies hat sehr viel mit den niedrigen Zinsen zu tun – und zwar gleich doppelt.

Erstens geht es darum, was die Alternativen zu Aktien sind. Und die sind nun mal schlecht. Anleger suchen Alternativen, solange die sich noch irgendwie lohnen. Wenn sich Aktien lohnen, dann liegt das an den Gewinnen der Unternehmen. Aktien sind ja Anteile an diesen Unternehmen, und wer eine Aktie hat, der beteiligt sich an den künftigen Gewinnen der Unternehmen. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob die als Dividende ausgeschüttet werden oder ob das Geld im Unternehmen bleibt und dort weiterarbeitet. Deshalb können Anleger eine sogenannte „Gewinnrendite“ ausrechnen: Welche Rendite machen die Gewinne der Unternehmen aus, wenn man sie auf die aktuellen Aktienkurse bezieht?

Erfahrenere Anleger kennen vielleicht die Dividendenrendite; das ist eine ähnliche Kennzahl, die aber etwas niedriger liegt, weil dafür nur die ausgeschütteten Gewinne berücksichtigt werden, nicht die einbehaltenen. Erfahrenere Anleger kennen vielleicht auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien; die Gewinnrendite ist das Gegenstück dazu, mathematisch andersherum formuliert, sodass sich die realwirtschaftliche Rendite der Aktien leichter mit der Rendite anderer Geldanlagen vergleichen lässt.

Diese Gewinnrendite liegt derzeit über fünf Prozent. Das ist nicht wenig. Wichtiger noch: Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Gewinnrendite in den vergangenen Jahren auch mal zurückging, aber praktisch immer mindestens bei fünf Prozent lag – mit Ausnahme der Corona-Krise, die angesichts wieder steigender Unternehmensgewinne aber, an der Gewinnrendite gemessen, schon wieder vorbei ist. Die Rendite zinsgebundener Anlagen, zum Beispiel zehnjähriger Staatsanleihen, kannte dagegen im Prinzip nur eine Richtung, nämlich nach unten. Da ist es kein Wunder, wenn Investitionen in Aktien immer noch als lukrativ gelten, obwohl die Gewinnrendite auch nicht mehr da ist, wo sie mal war.