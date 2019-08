Staatsanleihen : Wie Notenbanken andere Investoren verdrängen

Die vier großen Notenbanken der Welt – die amerikanische Federal Reserve, die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank von Japan sowie die Bank von England – halten Staatsanleihen im Volumen von 9 Billionen Dollar. Nach einer der F.A.Z. vorliegenden Untersuchung der Ratingagentur Scope haben sich die Bestände seit der Finanzkrise 2008 bis Ende 2018 mehr als verachtfacht. „Gleichzeitig wurden traditionelle Investoren verdrängt“, sagte Giacomo Barisone, Chefanalyst von Scope für die Bewertung von Staaten.

Allen voran hat sich seinen Worten zufolge der Anteil der Staatsverschuldung, der von inländischen Banken und Nichtbanken gehalten wird, durch die Zentralbankkäufe spürbar reduziert. Das gilt für Japan, Großbritannien, die Vereinigten Staaten und viele Länder des Euroraums. Barisone verweist auf Länder, in denen die Notenbanken auf die als quantitative Lockerung bezeichneten Anleihekäufe verzichtet haben. Das war in Norwegen oder in Dänemark der Fall. Dort sei der Anteil inländischer Investoren an der Staatsverschuldung gestiegen, sagt Barisone.