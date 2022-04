Anleihen wieder attraktiv : Endlich gibt es wieder Zinsen

Die Anleihemärkte stehen gewöhnlich im Schatten der Aktien. Doch jetzt sind sie mit voller Wucht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ge­rückt. Dort tut sich unglaubliches, längst vergessenes. Die Renditen lassen in einem irren Tempo die vielen Jahre mit negativen Zinsen hinter sich. 2014 waren sie erstmals unter null gerutscht. Noch bis Ende Januar und noch einmal Anfang März notierten sie unter dieser Schwelle. Und jetzt nur wenige Monate später bringen sie fast ein Prozent im Jahr.

Das ist noch nicht viel, aber derart schnell steigende Zinsen haben Anleihen seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Es ist wahrhaft eine heftige Trendwende, die sich da gerade ereignet. Denn die Sparer können sich erstmals wieder seit Langem mit Anleihen befassen. Es gibt wieder Zinsen aufs Geld – ein neuer Zustand, der eigentlich historisch der Normalfall ist. So haben wir es in der Schule gelernt.

So öffnet sich nun auch für private Sparer wieder die Zinswelt, aus der sie sich jahrelang zurückgezogen hatten. Die Profis waren unter sich geblieben. Man sollte jetzt nicht gleich wieder vier oder fünf Prozent im Jahr erwarten, wie das früher einmal war. Aber zwei bis drei Prozent sind bei mäßigem Risiko möglich, manchmal sogar etwas mehr. Und die Beobachter in den Banken rechnen damit, dass die Zinsen weltweit weiter steigen, denn die Inflation wird hoch bleiben. „Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben“, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Verantwortlich dafür seien höhere Energiepreise durch den Ukrainekrieg und durch die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie, aber auch gesteuert durch die Klimapolitik. Die beispiellosen Finanzspritzen von Staat und Notenbanken zählten ebenso zu den Ursachen wie ein zunehmender Protektionismus der Staaten. Die Kerninflation werde sich im Euroraum auf einem höheren Niveau von mehr als 2 Prozent einpendeln.

Zinserhöhung spätestens im September

Das wird das Zinsniveau weiter nach oben treiben. Die Commerzbank erwartet für Ende 2022 für Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit eine Rendite von 1,1 Prozent, 2024 um die zwei Prozent. Im nächsten Jahr könnte es kurzzeitig eine Eintrübung auf 0,8 Prozent geben, weil die Wirtschaft weniger stark wachsen wird. In Amerika würden Staatsanleihen mit solchen Laufzeiten Ende dieses Jahres sogar etwa 3,3 Prozent einbringen.

Auch die Notenbanken heben nun nach langer Zeit wieder die Zinsen an. Das bedeutet für Sparer, dass sie hoffen können, bald wieder etwas mehr für Tagesgeld zu bekommen und dass die Zeit der Negativzinsen auf dem Girokonto spätestens im nächsten Jahr zu Ende gehen wird. Die amerikanische Notenbank Fed hat bereits im März den ersten Zinsschritt gewagt, einige weitere sollen dieses Jahr folgen, Ende 2022 könnte der Leitzins bei 2,5 Prozent liegen, Ende 2023 bei 3,5 Prozent, erwartet die Commerzbank. Die EZB könnte schon im Juli, spätestens im September mit der ersten Zinserhöhung starten. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 könnte es drei Zinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte geben – unter der Annahme, dass es zu keiner Energiekrise etwa durch ein Gasembargo kommt.

Was heißt das nun für den Sparer, der nach langer Zeit mal wieder mit Zinsprodukten Geld verdienen will? Zunächst einmal wird er damit die hohe Inflation nicht ausgleichen können, real verliert er also weiter Geld. Aber er wird überall positive Zinsen sehen, und wer gut sucht, findet ordentlich verzinste Anlagen. Aber wo?

Festgeld wird wieder attraktiv

Das Naheliegende sind Tages- und Festgeld. Hier werden zwar auch wieder Zinsen bezahlt, aber das Niveau ist noch niedrig. Für Tagesgeld, dessen Konditionen sich an den Leitzinsen orientieren und täglich ändern können (deswegen „Tagesgeld“), gibt es aktuell bis zu 0,35 Prozent im Jahr. Für Festgeld wird für 2 Jahre bis zu 1,10, für 5 Jahre bis 1,30 Prozent und für zehn Jahre bis 1,50 Prozent bezahlt. Das ist immerhin mehr, als sich derzeit mit Bundesanleihen verdienen lässt.

Bundesanleihen sind allerdings auch traditionell die Anleihen, die im Euroraum am wenigsten Rendite abwerfen, weil Deutschland als solidester Staat gilt und seine Anleihen die Richtschnur für ganz Europa sind und daher entsprechend nachgefragt. Das drückt die Renditen. Ein Blick in den übrigen Euroraum ist vielversprechender. Vor allem im Süden locken mehr Zinsen. Portugal und Spanien zahlen fast zwei, Italien schon 2,6 Prozent für zehn Jahre. Für fünf Jahre bietet Italien 1,8 Prozent, Portugal und Spanien 1,2 Prozent. Italiens Zinsniveau ist so hoch, weil die Sorge vor einem Auseinanderbrechen der Regierung und damit politischer Instabilität die Anleihekurse drückt, was die Renditen nach oben befördert. Und weil das Land so hohe Schulden hat.