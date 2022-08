Börsenmäntel : Keiner will mehr Spacs

Es gibt gewisse Themen, die zu bestimmten Börsenphasen Konjunktur haben. Eines davon sind etwa Börsenmäntel oder „Spacs“, wie sie zuletzt genannt wurden. Immerhin 815 mal finden sich diese Begriffe im Jahr 2021 laut Archivabfrage in der deutschen Presse, immerhin elfmal so oft wie im Jahr davor und das war schon ein neuer Rekord gewesen. In den Jahren nach der Finanzkrise bis etwa 2019 spielte das Thema dagegen kaum eine Rolle - sehr wohl aber in den optimistischen Börsenjahren zwischen Dot.com- und Finanzkrise.

Mittlerweile scheint im Zuge der eher wenig positiven Börsenentwicklung in diesem Jahr das mediale Interesse abgeflaut zu sein. Bislang jedenfalls fielen die entsprechenden Begriffe nur noch 185 mal in der Presse. Die Entwicklung des Geschäfts mit Börsenmänteln oder Spacs gehört insofern auch zu den weichen Indizien für das Ende eines Börsenbooms.

Nur 82 Exits

Die Entwicklung des Geschäfts bestätigt den Eindruck nur allzu deutlich. Das Wall Street Journal veröffentlichte in der Vorwoche Daten des Anbieters Dealogic, wonach bis zur Mitte des Jahres 2020 international jeden Monat nur eine Handvoll Spacs aufgelegt wurden. Zwischen Juli 2020 und Frühjahr 2021 nahmen Zahl und Volumen rapide zu, seit diesem April ist es praktisch zum Erliegen gekommen. Der Juli war dann der erste Monat seit 2017 ganz ohne Emissionen. Auch wenn es im August wieder einige davon gab (was mit einer verbesserten Börsenstimmung koinzidiert) so ist das Volumen doch nicht weiter nennenswert.

Vor allem ist die Zahl derjenigen Spacs, die tatsächlich am Ende ihrer Aufgabe als Übernahmegesellschaft gerecht wurden, insgesamt deutlich geschrumpft. Der Datenanbieter Pitchbook zählte im ersten Halbjahr international 82 sogenannte Exits mit einem Volumen von rund 42 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es noch 266 Exits und 226 Milliarden Euro.

Hohes Volumen, aber viel Leerlauf

Dennoch ist das Volumen in diesem Jahr damit vergleichsweise hoch und entspricht etwa dem des Gesamtjahres 2020. In den Jahren davor waren es stets nur eine niedrige zweistellige Zahl von Exits mit einem entsprechend geringen Gesamtvolumen gewesen. Das Problem: Damals gab es auch kaum Spacs, die einen solchen Exit vollziehen konnten, während sich heute zahlreiche solche Vehikel auf den Markt drängen, die händeringend nach Gelegenheiten suchen, den Zweck zu erfüllen, für den sie als Zweckgesellschaften gegründet wurden.

Aktuell müssen nach Daten von Spac Research die Manager von 577 Spacs mit einem Volumen von 153 Milliarden Dollar in den kommenden Monaten eine Übernahme vorlegen. Üblicherweise haben sie dafür 24 Monate Zeit, doch davon ist in einigen Fällen schon einiges verstrichen. Weitere 112 sind in Verhandlungen, doch es muss sich erst zeigen, ob diese erfolgreich abgeschlossen werden können.

Die nächste Blase kommt bestimmt

Wenn Spacs keine Partner finden, müssen sie ihren Anlegern das investierte Geld zurückgeben und werden aufgelöst. Der bekannte Investor Bill Ackman musste jüngst den mit 4 Milliarden Dollar größten Spac auf diese Weise beenden.

An der Börse hat die Spac-Begeisterung gleichfalls deutlich nachgelassen. Die Aktienkurse vieler fusionierter Unternehmen fielen unter die Marke von zehn Dollar, und damit den Betrag, zu dem Spacs üblicherweise zunächst an die Börse kommen. Das spricht für enttäuschte Hoffnungen, entweder weil die Erwartungen zu groß waren oder die getätigten Transaktionen am Ende zu schlecht. Immer mehr Anleger steigen vorzeitig aus und trennen sich von ihren Aktien zum Einstiegspreis plus Zinsen. Dies führt dazu, dass die Spacs allmählich davon schrumpfen.

Auch wenn es jetzt heißt, das auch angesichts einer bevorstehenden schärferen Regulierung eine solch offenkundige Blase nicht wiederholen werde, lehrt die Vergangenheit, dass dies meist nur bis zur nächsten Blase gilt.