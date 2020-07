Aktualisiert am

New York

Durch die Hintertür an die Wall Street

Comeback der Börsenmäntel : Durch die Hintertür an die Wall Street

Es war eine denkwürdige Szene aus dem Film „The Wolf of Wall Street“: Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, ruft von seiner Investmentfirma einen gutgläubigen Mann an, um ihm Aktien von Aerotyne International anzudrehen. Das Unternehmen sei „das Beste, das ich in den letzten sechs Monaten gesehen habe“, eine „High-Tech-Firma“, die kurz davor sei, ein Patent auf eine neue Generation von Radaranlagen mit riesigem Potential für militärische und kommerzielle Anwendungen zu bekommen.

Die Kamera schwenkt auf eine kleine Garage mit der Aufschrift „Aerotyne“, die alles andere als nach High-Tech aussieht. Die Aktien kosteten derzeit nur zehn Cent, sagt Belfort weiter, aber der Kurs könne sich vervielfachen. Der Mann denkt laut darüber nach, wie ihm das helfen könnte, die Hypothek auf sein Haus abzuzahlen, und in dem Moment weiß Belfort, dass er seinem Gesprächspartner die Aktien aufschwatzen kann. Die Kollegen, die um ihn herumstehen, applaudieren.