Konflikt mit der EU : Sorgt Italien für die nächste Euro-Krise?

„Wir werden sehen, wer den härteren Dickkopf hat“, sagt Matteo Salvini in Richtung EU-Kommission. Er liebt, ganz der Populist, den Krawall. Die Europawahlen, aus denen der Lega-Chef und italienische Vizepremier gerade als strahlender Sieger hervorgegangen ist, geben ihm dabei mächtig Rückenwind.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Schon seit Amtsantritt der Regierung aus rechter Lega und eher linker Fünf-Sterne-Bewegung wettert Salvini gegen die EU: Die scharfen Schuldenregeln seien der Grund für Italiens Misere und müssten neu verhandelt werden. An die Defizitbestimmungen fühlt er sich nicht gebunden, mehr Kredite sollen Wachstum bringen – ein Rezept, das bisher noch in keinem Land eine dauerhafte Besserung brachte. Nach dem jüngsten Wahlsieg verschärft er den Ton noch.

Pessimisten fragen sich nun, wie sehr das Duell mit Brüssel zur ernsten Gefahr für den Euro werden könnte. Schließlich ist Italien mit mehr als zwei Billionen Euro Verbindlichkeiten der größte Schuldner Europas. Wenn das Land in ernste Schwierigkeiten gerät oder gar wegen seiner stetig steigenden Schulden pleitegeht, könnte es den ganzen Euroraum mit nach unten ziehen. Eine Italien-Krise hätte weit gravierendere Folgen als die griechische Misere. Manche sehen gar die Existenz des Euros auf dem Spiel.

Es gibt einige Anzeichen, dass die Gefahren für den Euro steigen. In der vergangenen Woche hat sich der Konflikt zwischen Rom und Brüssel noch einmal verschärft. Die EU-Kommission leitete ein Defizitverfahren gegen Italien ein, weil die Schulden 2018 gestiegen und nicht wie geplant gesunken sind. Das Land ist jetzt mit 132 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet, erlaubt sind 60 Prozent. Das Strafverfahren kann am Ende zu milliardenschweren Zahlungen von bis 0,2 Prozent des Sozialprodukts und zur Kürzung von EU-Subventionen führen.

Auf der anderen Seite heizt Salvini den Streit an. Er will die Mehrwertsteuer doch nicht wie geplant erhöhen, um die Schulden zu senken. Zudem forderte die italienische Abgeordnetenkammer die Regierung auf, Rechnungen an Lieferanten künftig mit Schuldscheinen zu bezahlen. Die könnte sie beliebig drucken und damit Probleme bei der Kreditaufnahme über die Finanzmärkte umgehen. Mit diesen Mini-Bots sollen die Bürger ihre Steuerschulden bezahlen können. Da sie in kleiner Stückelung von zum Beispiel 100 Euro ausgegeben werden sollen, könnten sie zunehmend zum Zahlungsmittel werden.

„Das wäre ein erster Schritt zur Einführung einer Parallelwährung in Italien und damit zum Abschied vom Euro“, warnt der Ökonom Lars Feld, Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung und Direktor des Freiburger Walter-Eucken-Instituts. Die Einführung eines solchen Ersatzgeldes wäre ein klarer Rechtsbruch, denn der Euro ist das alleinige Zahlungsmittel auch in Italien.