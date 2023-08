Die hohen Erwartungen an die Künstliche Intelligenz (KI) könnten in diesem Herbst einen der größten Tech-Börsengänge der Geschichte hervorbringen. Der japanische Mischkonzern Softbank, der einer der bedeutendsten Tech-Investoren der Welt ist, plant den Börsengang seines Chipdesigners Arm und rechnet dabei laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einer Bewertung von 60 bis 70 Milliarden Dollar (umgerechnet also bis zu 64 Milliarden Euro). Auch eine Bewertung von 80 Milliarden Dollar könnte nach Ansicht der zitierten Insider drin sein.

Tim Kanning Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge

Dann würde Arm nicht nur der größte Börsengang des bislang ziemlich mauen IPO-Jahres werden, sondern auch der größte Tech-Börsengang seit Uber im Jahr 2019. Der Fahrtenvermittler war zu seinem Börsendebüt mit 82 Milliarden Dollar bewertet worden – größter Eigentümer war auch damals der von Tech-Mogul Masayoshi Son geführte Investor Softbank gewesen. Nur Facebook (104 Milliarden Dollar) und der chinesische Onlinehändler Alibaba (160 Milliarden Dollar) waren zu ihrer jeweiligen Erstnotierung noch höher bewertet gewesen.

Der in Großbritannien beheimatete Arm-Konzern ist einer der wichtigsten Zulieferer für viele der großen Technologiekonzerne, vor allem wenn es um Smartphones geht. So entwickeln unter anderem Apple, Samsung und der Halbleiterhersteller Qualcomm ihre Chips auf der von Arm entworfenen Architektur. Als eines der nächsten Geschäftsfelder mit großen Potential gilt die Entwicklung von Chips für Anwendungen, die wie ChatGPT mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.

Börsengang für Herbst geplant

Der kolportierte Zeitplan sieht vor, dass Anfang September die Investmentbanker von Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Barclays und Mizuho Financial Group auf Werbe-Tour zu potentiellen Investoren gehen und kurz danach dann der Börsengang folgt. Während in der ersten Planung noch London als Ort der Wahl für das Listing galt, soll Arm jetzt an die New Yorker Wall Street gehen. Entsprechende Unterlagen hatte Softbank im Mai dort eingereicht.

Größter Aktionär wird wohl Softbank selbst bleiben. Dem Bericht zufolge will der Tech-Investor bis zu 10 Milliarden Dollar mit der Ausgabe der Aktien einnehmen. Einige potentielle Ankeraktionäre sollen aber auch schon die Hand gehoben haben. So soll Softbank in Gesprächen mit den Chipkonzernen Nvidia und Intel sein. Über das Interesse von Nvidia hatte die „Financial Times“ schon im Juli berichtet, die Preisvorstellung des Grafikkartenspezialisten aber so angegeben, dass Arm damit mit 35 bis 40 Milliarden Dollar bewertet würde.

Im vorigen Jahr hatte Softbank versucht, Arm komplett an Nvidia zu verkaufen, der Deal war aber an Bedenken der Wettbewerbsbehörden gescheitert. Die Abmachung damals hätte laut Medienberichten vorgesehen, dass Softbank für Arm 12 Milliarden Dollar in bar erhalten sollte und dazu noch bis zu 8,1 Prozent der Anteile von Nvidia. Diese Beteiligung hätte zum damaligen Kurs etwa 50 Milliarden Dollar entsprochen. Gekauft hatten die Japaner Arm im Jahr 2016 für rund 32 Milliarden Dollar.

Ein lang ersehnter Erfolg für Softbank-Chef Son

Wenn der Börsengang nun wie geplant zustande kommt, wäre es ein lang ersehnter Erfolg für Softbank-Chef Son. Im vergangenen Geschäftsjahr bekam der Tech-Investor die Flaute in der Technologiebranche mit voller Wucht zu spüren. Die beiden Vision Funds, über die Softbank in rund 400 vorwiegend junge Tech-Unternehmen investiert ist, verbuchten einen Buchverlust von umgerechnet 36 Milliarden Euro. Unter anderem ein Verkauf von Alibaba-Aktien ließ das Ergebnis der Investmentfirma unterm Strich etwas glimpflicher aussehen.

Mehr zum Thema 1/

Nach einer ungewohnt langen Verschnaufpause hatte der 65 Jahre alte Son sich im Juni auf seiner der Hauptversammlung von Softbank dann wieder gewohnt kampfeslustig gegeben und seinen Aktionären zugerufen: „Die Zeit für eine Gegenoffensive rückt näher.“ Die Finanzlage der beiden Fonds habe sich inzwischen wieder deutlich verbessert und er plane eine Reihe von Investitionen im Geschäft mit der Künstlichen Intelligenz. Bei der Gelegenheit stellte er auch schon klar, wie seine Investment-Story für Arm aussieht: „Arm ist ein Kernunternehmen, das die Entwicklung der KI beschleunigt und jetzt an der Startlinie für ein explosives Wachstum steht“, sagte Son. “In Zukunft werden viele der von Arm entwickelten Chips in Geräten mit KI zum Einsatz kommen.“