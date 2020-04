F.A.S.-Börsenspiel 2020/21 : Schlag den Meck

Das Börsenspiel der Sonntagszeitung geht in die nächste Runde. Ich, der F.A.S.-Redakteur, trete wieder an gegen Sie, die Leserinnen und Leser: Wer macht bis zum Sommer 2021 mehr aus 25.000 Euro? So lautet die Wette von „Schlag den Meck“ in der neuen Saison – dieses Mal unter erschwerten Bedingungen. Stichwort Corona, Sie wissen schon.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das Geld, das ich einsetze, ist trotzdem echt, das der anderen Teilnehmer fiktiv, auf einem Depot mit Spielgeld deponiert, leicht auf FAZ.NET zu finden. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos, zu gewinnen gibt es ein Wochenende für zwei Personen auf Schloss Elmau, dem Luxushotel in den bayerischen Alpen, wohin einst Bundeskanzlerin Angela Merkel, an unbeschwert sonnigen Tagen im Sommer 2015, den G-7-Gipfel entführt hat. Vor dem Vergnügen aber steht die Arbeit, also das Spekulieren.

Nur wem sollen wir glauben?

Zugegeben, der Zeitpunkt für ein Börsenspiel ist gewagt, wenn allerorten von der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Krieg die Rede ist. Andererseits: In langweiligen Zeiten kann der Lahmste an der Börse reüssieren, jetzt sind Mut, Sachverstand und kühles Urteilvermögen gefragt. Und wo findet sich das ausgeprägter als in der sonntäglichen F.A.S.-Gemeinde? Na also, gehen wir es an. Schließlich zeigt die Geschichte, dass in solchen Phasen der Grundstein für große Vermögen gelegt wird. Dazu müssen wir gar nicht erst die Börsianer-Weisheit bemühen, dass man kaufen soll, wenn die Kanonen donnern.

Gedonnert hat es jedenfalls mächtig, seit das vermaledeite Virus aus China näher kam. Die Dax-Konzerne hatten zwischenzeitlich im Schnitt fast die Hälfte ihres Wertes verloren, jetzt hat der Börsenindex schon wieder 20 Prozent zugelegt. Die 10.000-Punkte-Grenze wurde bereits wieder übersprungen, und nach jedem euphorischen Tag im Handelssaal beschleicht uns das Gefühl: Haben wir die Chance zum günstigen Einstieg schon wieder verpasst? Fast beruhigend wirkt es dann, wenn tags darauf, beim nächsten kleinen Rückschlag, wieder die Mahner die Oberhand gewinnen, die ganz sicher wissen, dass es demnächst noch mal furchtbar bergab geht.

Nur wem sollen wir glauben? Es geht schließlich um unser Geld. So viele Fragen in diesen Tagen, so viele Risiken. Zum Beispiel die Sache mit der Lufthansa. Deren Flieger stehen gegenwärtig einträchtig am Boden, der Aktienkurs ist ein einziger Jammer. Das „Kursziel 50 Cent“ wurde neulich irgendwo ausgerufen, mit anderen Worten: Da ist Hopfen und Malz verloren.

In der Liste der Firmen, auf deren Pleite momentan Hedgefonds wetten, steht die Lufthansa ganz oben, was, nebenbei bemerkt, einmal mehr beweist, dass die Vorlesungen zur Finanzmathematik an der Uni damals nicht für die Katz waren: Die Börse bewertet eine Firma nicht nach den Maschinen, Steinen, Lagervorräten und was sie sonst noch so in der Bilanz stehen hat, sondern nach den in der Zukunft erwarteten Erträgen. Übertragen auf die Lufthansa heißt das: Wenn so schnell niemand mehr fliegt, dann ist der schönste Flieger, und sei es ein blitzblank polierter Airbus A380, auch nichts anderes als ein Haufen Blech – und entsprechend wenig wert.