Siemens Healthineers : Aktie mit „Innovationen im Blut“

Schon vor dem Absturz Mitte März ist die Aktie von Siemens Healthineers wegen der Kursschwankungen mitunter nicht immer leichte Kost für Anleger gewesen. Enttäuschungen folgten auf Erfolgsmeldungen – und umgekehrt. Nach den durch Corona ausgelösten Turbulenzen an der Börse gibt es für die Titel des deutschen Medizintechnikunternehmens aber statt eines Zickzackkurses nur einen Weg: steil nach oben. In wenigen Wochen stieg der Wert um 50 Prozent. Der Kurs des M-Dax-Titels markierte – im Krisenmonat Mai – ein neues Hoch in seinem noch jungen Börsendasein. Seit März 2018 wird das Unternehmen gehandelt, das immer noch zu 85 Prozent dem Siemens-Konzern gehört.

Selbst nach der Kurskorrektur in den vergangenen Tagen bleibt die Aktie angesagt. Analysten sehen Potential für die nahe und die ferne Zukunft. Max Yates von Credit Suisse spricht von „strukturellen Wachstumstrends“ des Medizintechnikkonzerns. Und da spielt die Bekämpfung der Pandemie eine große Rolle. Mit dem Rekordhoch Ende Mai konnte man meinen, dass Healthineers zu den Profiteuren in der Bekämpfung der Lungenkrankheit gehören könnte.