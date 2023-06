Am vergangenen Mittwoch war kalendarischer Sommeranfang. Doch der Sommer läuft schon längst auf Hochtouren. Am Donnerstag hat eine Gewitterfront über Deutschland für eine willkommene Abkühlung gesorgt – zumindest kurzzeitig. Wenig willkommen war dagegen das Unwetter, das am Donnerstag über dem Windanlagen-Hersteller Siemens Energy losbrach.

Der Dax hat bis Freitagnachmittag 2,9 Prozent verloren und ist am Donnerstag wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gerutscht. Kein Grund zur Unruhe, sagen Analysten. Doch abermals über diese wichtige Marke zu klettern, dürfte schwierig werden, schätzt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Gründe für die Schwäche des deutschen Leitindex sind neben einigen Warnungen vor sinkenden Gewinnen auch die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen vieler Zentralbanken. „Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung sind wie eine Seifenblase geplatzt“, sagte Christian Henke vom Broker IG. Die Fed hatte nach ihrer Zinspause im Juni weitere Zinserhöhungen signalisiert. Am Donnerstag haben die Bank of England, die norwegische, türkische und Schweizer Nationalbank ihre Leitzinsen erhöht.

Die EZB-Volkswirte verhandeln gerade über den weiteren Zinskurs. Mehrere Mitglieder des Direktoriums rechnen mit einer abermaligen Zinserhöhung im Juli. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel plädiert sogar dafür, „lieber zu viel als zu wenig tun“. Im schlimmsten Fall sei das leichter zu korrigieren als umgekehrt. Besorgt zeigte sie sich dagegen über die Diskrepanz zwischen gefühlter und realer Inflation. Diese könnte die Inflationserwartungen der Menschen beeinflussen.

Ein „schwarzes Loch“ in der Siemens-Energy-Bilanz

Zerplatzt sind auch die Hoffnungen der Siemens-Energy-Aktionäre. Am Donnerstag hat das Unternehmen wegen erheblicher Schwierigkeiten im Windkraftgeschäft die Ergebnisprognose kassiert. Daraufhin stürzte der Aktienkurs am Freitag um bis zu 37 Prozent ab, der größte Kursrutsch der Firmengeschichte. Dieser Einbruch vernichtete binnen kürzester Zeit 6,3 Milliarden Euro Börsenwert. Bis Donnerstag hatte Siemens Energy mit einem Plus von 33 Prozent seit Jahresbeginn noch zu den größten Dax-Gewinnern 2023 gehört. „Gamesa wurde Anfang des Jahres komplett übernommen, erweist sich bisher aber als schwarzes Loch in der Bilanz“, urteilte Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Windanlagen-Tochtergesellschaft von Siemens Energy hat schon seit Längerem technische Probleme bei bestimmten Komponenten der Windturbinen. Bei einer technischen Überprüfung des Turbinenbestands wurde festgestellt, dass die Qualitätsmängel bei einigen Windrädern an Land größer sind als bisher gedacht. „Die Qualitätsprobleme gehen deutlich über das hinaus, was bisher bekannt war“, sagte Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt. Diese zu beheben, werde nach Unternehmensangaben Mehrkosten von rund einer Milliarde Euro verursachen. Betroffen sind unter anderem Rotorblätter und Lager. „Der Rückschlag ist heftiger, als ich es für möglich gehalten hätte“, sagte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch am Freitag.

Die Hiobsbotschaft bei Siemens Energy machte die ganze Branche nervös. Die Papiere des Anlagenherstellers Nordex verloren am Freitagmorgen 7,5 Prozent, fingen sich jedoch nach kurzer Zeit wieder. Auch der dänische Hersteller Vestas verlor in der Spitze 6 Prozent. Auch an dem ehemaligen Mutterkonzern, der immer noch gut ein Drittel der Anteile hält, ging der Kursabsturz nicht ohne Spuren vorbei: Die Siemens-Aktie fiel am Freitag um knapp drei Prozent.