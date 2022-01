Spekulation auf fallende Kurse : Shortseller Fraser Perring wettet gegen Tesla

Der Automobilhersteller Tesla begann das Jahr mit einem Höhenflug. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, zwischen Oktober und Dezember 2021 eine Rekordzahl von 300.000 Elektrofahrzeugen produziert zu haben. Fraser Perring glaubt nicht an den Hype. Der aktivistische Leerverkäufer, der durch eine frühe Wette gegen Wirecard bekannt wurde, hat darauf gewettet, dass der Aktienkurs von Tesla fällt. Im Gespräch mit der F.A.Z. erklärte er, dass sein Unternehmen Viceroy Research etwa 6 Prozent seiner Mittel in die Leerverkäufe von Tesla investiert habe.

„Jeder einzelne Autohersteller stellt jetzt Elektrofahrzeuge her“, argumentierte er. „Der Marktanteil von Tesla schrumpft, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet. Tesla verliert seinen Erstanbietervorteil, weil das Unternehmen die Qualität nicht aufrechterhält, Autos nicht rechtzeitig zurückruft und nicht mit den Behörden zusammenarbeitet. All diese Probleme summieren sich zu einem Unternehmen, das nicht eine Billion Dollar wert ist.“

Nicht das erste Mal

Er nannte Volkswagen, Toyota, Hyundai und Kia als Hersteller besserer Elektrofahrzeuge und bezeichnete die Autopilot-Funktion von Tesla als falsche Werbung, da sie eine ständige menschliche Überwachung erfordere. Die Aktien von Tesla werden derzeit zu mehr als 1000 Dollar an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq gehandelt. Nach Perrings Ansicht sind sie nicht mehr als ein Zehntel davon wert.

Es ist das dritte Mal, dass Viceroy Tesla seit dem Sommer 2020 geshortet hat, sagt Perring. Er behauptet, bei der ersten Investition Geld verloren und bei der zweiten Geld verdient zu haben. Perring ist nicht der Einzige, der die Bewertung von Tesla anzweifelt. Der Analyst David Trainer vom Aktienforschungsunternehmen New Constructs sagte im September, dass der Aktienkurs von Tesla näher bei 50 Dollar liegen sollte, und wies darauf hin, dass die Elektroautoverkäufe des Unternehmens in Europa hinter denen seiner Konkurrenten zurückbleiben. Trainer nannte das Unternehmen „ein Kartenhaus“.

Tesla ist seit Langem eines der am stärksten leer verkauften Unternehmen der Welt, aber viele Shortseller haben ihre Wetten gegen das Unternehmen aufgegeben, da der steile Anstieg der Aktie ihnen erhebliche Verluste bescherte. Laut dem Datenanbieter S3 Partners sind die Leerverkaufspositionen als Prozentsatz der gesamten zum Handel verfügbaren Tesla-Aktien von 19,6 Prozent im Januar 2020 auf 2,8 Prozent in diesem Monat gesunken. „Shorts wurden bei lebendigem Leib verbrannt“, kommentierte Perring die Wetten anderer gegen Tesla. Er behauptete jedoch, dass seine Investition kein ähnliches Schicksal erleiden würde, da der Markt langsam auf die Überbewertung der Aktie aufmerksam werde.

Unabhängig davon erklärte Perring im Gespräch mit der F.A.Z., dass er beabsichtige, einen Bericht über ein deutsches Unternehmen zu veröffentlichen. Er wollte das Zielunternehmen nicht nennen, sagte aber, dass die fast einjährige Recherche von Viceroy einen „durchdringenden Betrug“ bei diesem Unternehmen aufgedeckt habe. Er fügte hinzu, dass er die BaFin bereits auf das angebliche Fehlverhalten aufmerksam gemacht habe. Perring ist der aktivistische Leerverkäufer, der am häufigsten deutsche Aktien ins Visier nimmt. Eines seiner jüngsten Ziele war der Linzer Technologiekonzern S&T, den er am 16. Dezember beschuldigte, betrügerisch und insolvent zu sein, was dazu führte, dass die Aktie des Unternehmens an diesem Tag 29 Prozent ihres Wertes verlor.