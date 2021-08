Sensex im Aufwind : Einhörner bewirken mehr als Modis Milliarden

Indiens Aktienmarkt schreibt Rekorde. Das liegt an Unternehmen, die sich widrigen Bedingungen anpassen – und nicht an den massiven Subventionen.

Der Bart ist kürzer, die Liste der Versprechen wächst hingegen: Am Sonntag, dem 75. indischen Unabhängigkeitstag, trat Ministerpräsident Narendra Modi mit seinem traditionellen orangen Turban auf. Seinen Landsleuten versprach er weitere Milliarden von Dollar für den Aufbau der drittgrößten Volkswirtschaft Asiens, als gäbe es weder Haushaltskasse noch Lücke darin. Wirklich beeindruckt hat das niemand mehr – denn zum einen hat Modi mindestens so viele seiner Versprechen gebrochen, wie er gemacht hat. Zum anderen sind sie in keiner Weise nachzuhalten: Diesmal geht es um die sagenhafte Summe von Investitionen über 100 Billionen Rupien (1,14 Billionen Euro) ohne Zeitangabe oder Quelle für das Geld und um eine „Nationale Wasserstoff-Mission“ die bis 2046 für Energieunabhängigkeit sorgen solle – dann wäre Modi 95 Jahre alt.

Das Geld werde dazu beitragen, die indische Industrie „weltweit wettbewerbsfähig zu machen“ und „künftige Wirtschaftszonen“ aufzubauen, sagte Modi im Roten Fort in Neu Delhi. Im vergangenen Jahr hatte er am selben Ort 110 Billionen Rupien versprochen, 2019 sollten es schon einmal 100 Billionen für „öffentliche Aufträge“ sein. Die aus Tokio heimkehrenden Medaillengewinner der Olympischen Spiele freuten sich unterdessen, dass der Weg in ihr Dorf ihnen zu Ehren endlich geteert wurde.

Mitreißen lässt sich denn auch die Börse von den dröhnenden Worten nicht. Sie kennt ihren Modi. Am Montag legte der Index Sensex der Börse in Bombay (Mumbai) nur 0,25 Prozent zu. Allerdings hatte er sich auch von der tödlichen Corona-Welle im Frühsommer nicht herunterziehen lassen. Das Vertrauen der Aktionäre in den Wachstumsmarkt der 1,4 Milliarden Inder ist enorm, und es scheint wenig von den Ankündigungen oder dem Versagen der Regierung beeinflusst zu werden. Riskanter indes könnte werden, wenn die steigende Teuerungsrate die Notenbank zum Anheben der Zinsen zwingt; zumal die Banken immer noch auf eine politische Lösung für ihre angehäuften faulen Kredite hoffen.

Erst vergangene Woche hatte Modi ein Exportziel im Wert von 400 Milliarden Dollar in diesem Fiskaljahr (31. März) für Indien ausgegeben. Im vergangenen Jahr war der Wert noch um 7,2 Prozent auf nur noch 290,6 Milliarden Dollar geschmolzen. Dabei braucht Indien kaum mehr als Industriefertigung und Arbeitsplätze – gut 12 Millionen Jugendliche wachsen Jahr für Jahr in den Arbeitsmarkt nach. Am Sonntag aber sprach Modi nur noch davon, „Hundertausende neuer Stellen“ schaffen zu wollen.

Viele davon schaffen nicht etwa Modi und seine Regierung, sondern die Digitalindustrie. Und das oft trotz der Regierung, teilweise gegen sie. Die Einhörner – Neugründungen mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde Dollar – galoppieren im Wachstumsmarkt. Gerade erst ging die Liefer-App Zomato für 1,3 Milliarden Dollar an die Börse in Bombay. Die Bezahl-App Paytm plant für rund 2,2 Milliarden Dollar den größten Börsengang des Subkontinents. Flipkart Online bekam von Investoren weitere 3,6 Milliarden Dollar und wächst zu einem 40-Milliarden-Dollar-Konzern heran. All diese Börsengänge sind Großchancen für Aktionäre, zumindest wenn sie schnell sind.

Indien hilft, dass zur selben Zeit Peking gegen seine hoch bewerteten Technologieriesen vorgeht. Indien schadet aber, dass im Markt immer noch Furcht herrscht, das Land und seine – einige von ihnen sogar auf die Vergangenheit ausgerichteten – Gesetze würden das unternehmerische Handeln beschädigen. Zumindest hat das Parlament in seiner gerade beendeten „Monsun-Sitzung“ der gefürchteten rückwärtigen Besteuerung von Unternehmen endlich eine Absage erteilt.

Auch stärkte das Oberste Gericht Investor Amazon gegen den Modi-Spezi und Multimilliardär Mukesh Ambani. Der wiederum, im Hauptberuf Steuermann des riesigen Konglomerates Reliance Industries, kündigte jüngst an, im ganz großen Stil in die Fertigung von Solarpaneelen, Batteriezellen und ein Netz für Elektrotankstellen zu investieren. Bis 2030 sollen seine Solarzellen 100 Gigawatt Kapazität bereitstellen. Berührungsängste hat Ambani nicht. Als am Montag klarer wurde, dass Weltmarktführer Saudi Aramco in die Ölraffinerien von Reliance einsteigen will, legte seine Aktie um fast 3 Prozent zu. Wer auf Indiens Aufstieg trotz oder dank Modi wetten will, bildet mit Reliance das ganze Land ab.