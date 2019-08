Eidgenossen unter Druck : Deshalb stemmt sich die Schweizer Notenbank gegen den starken Franken

Die Schweiz gilt als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Dieser Nimbus hat allerdings auch seine Schattenseiten. Je mehr Geld Investoren aus aller Welt in der Eidgenossenschaft in Sicherheit bringen, weil sie die Handelskonflikte, die Konjunkturschwäche, die ungelöste Brexit-Frage oder die Regierungskrise in Italien um den Schlaf bringen, umso stärker wertet der Franken auf.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Davon profitieren Schweizer, die im Ausland Urlaub machen oder einkaufen. Aber Unternehmen, die ihre in der Schweiz produzierten Waren im Ausland verkaufen wollen, leiden darunter. Denn ein starker Franken verteuert die Produkte und schwächt somit die Exportindustrie, die das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bildet.

Deshalb stemmt sich die Schweizerische Nationalbank (SNB) gegen eine allzu starke Aufwertung des Frankens. Um die Neigung der Investoren zur Flucht in die schweizerische Währung zu dämpfen, hat sie schon Anfang 2015 Negativzinsen von 0,75 Prozent für die Girokonten eingeführt, die bei ihr gehalten werden.

Außerdem kauft die Notenbank bei Bedarf mit selbst gedrucktem Geld ausländische Währungen wie den Euro oder den Dollar, um den Franken zu schwächen. Die SNB informiert nicht über ihre Interventionen. Aber als Indiz für Eingriffe gilt die Entwicklung der bei ihr liegenden Sichtguthaben der Banken, deren Stand jede Woche veröffentlicht wird. Seit Anfang Juli ist dieser Bestand um rund 13 Milliarden Franken gewachsen.

Mit Hilfe der Devisenkäufe ist es der Nationalbank gelungen, den Eurokurs oberhalb der Marke von 1,08 Franken zu halten. Wie stark der Aufwertungsdruck ist, zeigt ein Blick in das vergangene Jahr: Im April 2018 kostete die Gemeinschaftswährung noch 1,20 Franken. Nur knapp darunter, bei 1,19 Franken je Euro, sieht die Bank UBS aktuell den „fairen Wechselkurs“, gemessen an der Kaufkraftparität.

Alexander Koch von der Forschungsabteilung der Bankengruppe Raiffeisen Schweiz schätzt diesen „fairen Wechselkurs“ indes auf 1,10 Franken je Euro. Seit der Zeit, als die Schweizer Währung selbst auf einem Niveau von 1,20 Franken je Euro als deutlich überbewertet galt, seien die Konsumentenpreise, Produktionskosten und Löhne in der Schweiz um 15 bis 20 Prozent weniger stark gestiegen als in der Eurozone. Daher hatte Koch nicht erwartet, dass die SNB nun schon so früh interveniert.

Seine Erklärung dafür lautet: „Die Nationalbank will offenbar verhindern, dass die Frankenaufwertung zu schnell Fahrt aufnimmt.“ Dieses Vorgehen hält er für ein zweischneidiges Schwert: Einerseits zeige die SNB Flagge, andererseits dürfe sie ihre Munition aber auch nicht zu schnell verschießen. „Mit kontrollierten Devisenkäufen will die Notenbank eine weitere Zinssenkung verhindern.“ Ob der SNB das tatsächlich gelingt, hängt maßgeblich von der Europäischen Zentralbank (EZB) ab.