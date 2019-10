Schweizer Bankenverband : „Negativzinsen haben immer mehr Nebenwirkungen“

In Finanzdingen ist die Schweiz immer für den ein oder anderen Rekord gut. In keinem Land der Erde sind die Menschen reicher als in der Eidgenossenschaft, wie die Credit Suisse jüngst wieder in einer Studie bestätigt hat. Trotz der Abschaffung des Bankgeheimnisses ist die Schweiz mit einem Marktanteil von fast einem Viertel immer noch der größte Offshore-Finanzplatz.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Passend dazu hat auch der größte Privatvermögensverwalter der Welt, die UBS, seinen Sitz in der Eidgenossenschaft. Es gibt allerdings auch einen Spitzenplatz, auf den die Schweizer nur allzu gerne verzichten würden: die rekordtiefen Leitzinsen. Seit Anfang 2015 liegen diese bei minus 0,75 Prozent.