Trotz steigender Kurse : Weber verliert das Grill-Duell

Eine Frau grillt beim Börsengang von Weber an der New Yorker Wall Street. Bild: Reuters

1,2 Milliarden Euro hatten die Deutschen vor der Pandemie zuletzt für Grillfleisch ausgegeben. Fast jeder wirft gern etwas auf den Rost, und 90 Prozent besitzen einen Grill. Viele von denen, die diesem offensichtlichen Volkssport nachgehen, könnten auch den kugelförmigen Weber-Grill besitzen, den Erfinder George Stephen vor fast genau 60 Jahren ursprünglich aus einer Boje gefertigt hatte und damit das amerikanische Barbecue revolutionierte, das zuvor auf offenen Ziegelsteingrills stattfand und so eine recht schmutzige Angelegenheit war. Ursprünglich fertigte Stephens Arbeitgeber Weber Metal Works die Kugeln. Schon nach wenigen Jahren zahlte der erfolgreiche Erfinder die Weber-Brüder aus, behielt aber den Markennamen im neu organisierten Unternehmen Weber-Stephens bei.

Eine Erfolgsgeschichte fürwahr, die aber im Börsengang der Weber Inc. jetzt keine würdige Fortsetzung fand. Angeboten hatte man knapp 47 Millionen Aktien zu 15 bis 17 Dollar. Verkaufen konnte man am Ende nur rund 18 Millionen Anteile zu 14 Dollar. Statt auf knapp 800 Millionen Dollar kam die Emission damit nur noch auf ein bescheidenes Volumen von 250 Millionen Dollar. Das ist für Weber umso schmerzlicher, als der Börsengang des Wettbewerbers Traeger sehr erfolgreich verlief. Der Hersteller von Holzpelletgrills konnte Ende Juli nicht nur seine Aktien zum höchsten Angebotspreis von 18 Dollar verkaufen. Vielmehr ist der Kurs seitdem auch auf 27,75 Dollar gestiegen. Immerhin: Die neuen Weber-Aktien beendeten ihren ersten Handelstag mit einem starken Gewinn von 18 Prozent.

Grund für die Zurückhaltung der Investoren bei der Zeichnung könnte die Wahrnehmung sein, dass Traeger für die Zukunft besser aufgestellt ist. Das Unternehmen gilt bei Pelletgrills als führend. Einige Analysten prognostizieren, dass Pelletgrills in den kommenden fünf Jahren Holzkohle- und Gasgrills ablösen werden, weil sie leichter zu bedienen seien und auch ein besseres Geschmacksergebnis lieferten (wobei das sicher auch Geschmackssache ist). Weber hingegen hat erst jüngst Pellet-Grills auf den Markt gebracht.

Kampf mit dem Konkurrenten

Auch wenn erste Tests eine gute Vergleichsqualität bescheinigen – Weber, rund 30 Jahre länger im Geschäft als Traeger, ist bei Pelletgrills nun der Nachzügler, und zwar obendrein auch noch mit dem Börsengang. Und da das Geschäft mit Neuemissionen auch in den Vereinigten Staaten zuletzt nicht mehr so florierte, kann das auch dazu führen, dass Investoren beim Angebot zweier Grillhersteller eben gegen den größeren Namen entscheiden. Allzumal Traegers Marktanteil in den USA noch klein ist und man dem Unternehmen Aufholpotenzial zuschreiben kann. Dabei hat auch Weber enorm vom Ende des Lockdowns profitiert. Zwischen Oktober 2020 und März 2021 setzte man 963 Millionen Dollar um. Das waren 60 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode, in der allerdings coronabedingt die Erlöse gesunken waren.

Doch auch hier hatte Traeger mit einem Umsatzplus von 100 Prozent die Nase vorn und konnte sich sogar eine höhere Emissionsbewertung leisten. Ebenfalls den Weg an die Börse findet derzeit der aufs Grillen spezialisierte Onlinehändler BBQGuys. Das Unternehmen wird vom Börsenmantel (SPAC) Velocity Acquisi­tion übernommen und kommt so auf eine Bewertung von 839 Millionen Dollar. Weber wird mit vier und Traeger aktuell mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet.