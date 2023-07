Aktualisiert am

Die Entscheidung vieler westlicher Staaten, russische Vermögenswerte einzufrieren, hat nun auch einige Zentralbanken aufgeschreckt: Sie kaufen nun vermehrt physisches Gold, welches im Land gelagert wird, und nicht mehr Derivate oder Fonds, die den Preis nur abbilden. Das geht aus einem Bericht der Financial Times hervor. Laut einer Umfrage des Vermögensverwalters Invesco haben Zentralbanken weltweit im Jahr 2022 und bis ins erste Quartal dieses Jahres Rekordkäufe von Gold getätigt, um sich vor hoher Inflation und volatilen Anleihekursen zu schützen. Fast ein Fünftel dieser Summe entfiel auf China und die Türkei. Weitere bedeutende Goldkäufe entfielen auf Singapur, Indien und Zentralbanken im Nahen Osten.

Die Invesco-Umfrage ergab, dass 68 Prozent der Zentralbanken einen Teil ihrer Goldreserven im Inland halten, gegenüber 50 Prozent im Jahr 2020. In fünf Jahren soll diese Zahl auf 74 Prozent steigen, so die Umfrage. „Bis zu diesem Jahr waren die Zentralbanken bereit, Gold über ETFs und Gold-Swaps zu kaufen oder zu verkaufen“, sagte Rod Ringrow, Leiter öffentliche Institutionen bei Invesco. „Dieses Jahr war viel mehr physisches Gold gefragt und der Wunsch, Gold im Inland statt im Ausland zu halten.“ Das sei Teil der Reaktion auf das Einfrieren von Reserven durch die russische Zentralbank.

Kurz nachdem Moskau mit seiner umfassenden Invasion der Ukraine begonnen hatte, kündigten die EU, die USA und andere G7-Länder an, die russische Zentralbank mit Sanktionen zu belegen und sie daran zu hindern, auf Reserven im Ausland im Wert von rund 300 Milliarden Dollar zuzugreifen. Laut einer Umfrage unter 57 Zentralbanken und 85 Staatsfonds waren viele Staatsanleger „besorgt“ über den Präzedenzfall, der durch die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte geschaffen wurde.

Mehr zum Thema 1/

Die weltweite Goldnachfrage erreichte 2022 ein 11-Jahres-Hoch von 4741 Tonnen gegenüber 3678 Tonnen im Jahr 2020, angetrieben von Zentralbankkäufen und einem erhöhten Interesse von Kleinanlegern, so eine Studie des World Gold Council. Laut Financial Times dürften die Nettogoldkäufe durch die Zentralbanken in diesem Jahr nachlassen, nachdem die Türkei zu einem größeren Verkäufer geworden ist. Die Zentralbank musste Gold liefern, nachdem inländische Verbraucher verstärkt ihre Ersparnisse von einer schwachen Lira schützen wollten.