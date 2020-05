Scherbaums Börse : Sell in Corona-May?

Die Statistik spricht für die Börsenweisheit „Sell in may and go away“. Doch stellen sich Börsianer die Frage, ob das auch in der Corona-Krise gilt. Die Antwort dürfte nicht alle Anleger begeistern.

Börsenweisheiten sind so alt wie die Börse selbst. Mit dem Wonnemonat Mai ist zum Beispiel eine der ältesten verbunden. Für viele Anleger hat die folgende Börsenweisheit schon Regel-, wenn nicht sogar Gesetzescharakter: „Sell in May and go away“ bei dem aber nur zu gerne der zweite Teil „but remember to come back in September“ vergessen wird.

Nimmt man die Statistik zur Hilfe, so ist an dem Spruch etwas dran. Mit dem 1. Mai beginnt der statistisch schwächere Teil des Jahres , zumindest wenn man den deutschen Dax seit dem Jahr 1960 auswertet. Da zeigt sich, dass die durchschnittliche monatliche Dax-Kursentwicklung seit dem Jahr 1960 im Zeitraum Oktober bis April (plus 1,2 Prozent) diejenige von Mai bis September (+0,2 Prozent) deutlich übertroffen hat.

Der Realismus der Börse

Auf den ersten Blick ergibt diese „Börsenregel“ also sogar Sinn. Gilt dies im Corona-Börsenjahr 2020 dann erst recht? Von Mitte Februar bis Mitte März hat der Dax so schnell wie nie zuvor mehr als 38 Prozent verloren, um dann anschließend bis Ende April mehr als 25 Prozent wieder in die Höhe zu schnellen. Inwieweit diese Situation an der Börse normal ist, darf ein bisschen bezweifelt werden.

Bisher scheint das Gros der Anleger aber nicht wahrhaben zu wollen, was sich im Umfeld der Börsen zusammenbraut. Die ersten miesen Quartalszahlen amerikanischer Unternehmen wie Starbucks oder Boeing konnten augenscheinlich nicht beunruhigen. So lange es (Biotech-)Titel wie Gilead gibt, bleibt die Hoffnung der Anleger, dass sich die Börsen (weiter) schnell erholen- weil es „das“ helfende Corona-Mittel schon schneller als bisher gedacht geben könnte.

Investoren stumpfen ab

Schlechte Konjunkturdaten und ein dramatisch eingebrochener Ölpreis – solche negativen Faktoren werden dagegen zur Seite geschoben. Aktuell erleben wir an der Börse eine (übertriebene) Aktien-Rallye, die wohl eher fauler Zauber als ein Abbild der realen Wirtschaftsentwicklung ist. Eine Rallye, die einmal mehr auch von den Notenbanken und ihren Milliarden an Geld aufrecht erhalten wird.

Auf der anderen Seite scheint die Szenerie das Gros der Anleger abzustumpfen. „Anders als noch Ende Februar bzw. Anfang März werden die Börsen von schrecklichen Wirtschaftsnachrichten nicht mehr negativ überrascht“, sagt dazu Robert Halver von der Baader Bank und ergänzt: „Wer Regenwetter erwartet, kann von tatsächlichen Niederschlägen nicht mehr geschockt werden.“

Überhaupt würden Aktienanleger die weltweit gewaltigen Fiskalprogramme in zweistelliger Billionenhöhe als eine Art Garantie für das Wiederdurchstarten bewerten, so der Marktexperte weiter. „Sie erwarten, dass sich das mit Zeitverzug auch in steigenden Unternehmensumsätzen und -gewinnen niederschlägt.“ Ist das naiv oder vielmehr die optimistische Taktik mit der Überschrift „die Zeit heilt alle Wunden“?

Billionen Dollar von den Notenbanken

Als historisch einmalig sieht derweil Tilmann Galler von J.P. Morgan Asset Management die Reaktion der Staaten und Zentralbanken an. Die Fiskalprogramme der Amerikaner belaufen sich auf annähernd 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Deutschland sind es 4,5 Prozent. „Diese Ausmaße sind teilweise doppelt so hoch wie bei der Finanzkrise“, so der Kapitalmarktstratege. Auch auf der monetären Seite würden bisherige Grenzen gesprengt.

Die amerikanische Zentralbank Fed hat erhebliche Kaufprogramme aufgelegt, die nun erstmals auch Unternehmensanleihen beinhalten. Damit trägt die Fed auch zur Finanzierung von Unternehmen bei. „Das Hauptziel der Zentralbanken ist die Sicherstellung von Liquidität an den Finanzmärkten – diese wird in diesem Jahr daher neue, massive Ausmaße annehmen“, erläutert Galler. In Zahlen heißt das: Die Notenbanken werden den Märkten mehr als 8 Billionen Dollar global zur Verfügung stellen.

Schubfaktor für das BIP

Diese gewaltige Summe kann aber eine Tatsache nicht außer Kraft setzen: Damit alle Unternehmen in und nach der Corona-Krise Geld verdienen, bedarf es in vielen Bereichen der Wirtschaft konsumierender Verbraucher, vor allem in Amerika, wo diese die größte Stütze des Bruttoinlandsprodukts (BIP) darstellen.