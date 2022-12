Scherbaums Börse : Hüftgold von Barry Callebaut

Weihnachten ist die Zeit, in der viele Anleger versuchen, eines nicht unbedingt im eigenen „Körperdepot“ aufbauen zu wollen - „Hüftgold“. Das wird oftmals schwierig, denn die letzten Wochen des Jahres sind traditionell neben Ostern eine sehr schokoladenlastige Jahreszeit. Wer jedoch als Aktionär bei den Großen der Branche zugegen ist, wird sich über jedes Gramm seiner Mitmenschen freuen.

Wann immer es zum Beispiel an der Börse um das Thema Schokolade geht, stoßen Anleger sehr schnell auf Barry Callebaut. Für Verbraucher dürfte der Name fast unbekannt sein, die Produkte des Schweizer Konzerns sind es dagegen nicht. In einem von vier konsumierten Kakao- und Schokoladenprodukten rund um die Welt steckt Barry Callebaut.

Kundschaft ist das „who is who“

Der Konzern ist von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung der feinsten Schokoladen, einschließlich Füllungen, Dekorationen und Schokoladenmischungen mit von der Partie. Die mehr als 60 Produktionsstandorte sind über die gesamte Welt in 40 Ländern verteilt. Zu den Kunden zählt das „who is who“ der industriellen Nahrungsmittelhersteller sowie gewerbliche und professionelle Anwender wie Chocolatiers, Confiseure, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Cateringunternehmen.

In den vergangenen Jahren hatte sich COVID-19 auch in der Gastronomie und der Schokoladenindustrie negativ bemerkbar gemacht, so dass auch das Geschäft der Schweizer darunter gelitten hatte. Zuletzt hatte sich dieses jedoch im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft erholt gezeigt.

Solide Bilanz und überzeugender Ausblick

Barry Callebaut konnte starke Ergebnisse für das Ende August zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021/22 präsentieren und die mittelfristigen Ziele des Unternehmens bestätigen. Die Verkaufsmengen legten um 5,3 Prozent auf rund 2,3 Millionen Tonnen zu. Besonders erfreulich: Das Schokoladengeschäft verzeichnete ein starkes Volumenwachstum von plus 5,9 Prozent und übertraf damit deutlich den in der Berichtsperiode stagnierenden globalen Schokoladenmarkt ( plus 0,3 Prozent). Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich um 12,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Schweizer Franken. Währungsbereinigt lag das Plus sogar bei 14,6 Prozent.

Auf der Ergebnisseite wurden ebenfalls Erfolge verzeichnet, obwohl das Unternehmen in diesem Sommer die Produktion in einer belgischen Produktionsstätte wegen des Fundes von Salmonellen zeitweise stoppen musste. Bereinigt um Einmaleffekte legte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT um 13,5 Prozent auf 624,7 Millionen Schweizer Franken zu. Mit diesen Ergebnissen sieht sich das Management auf einem guten Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen. In den drei Jahren zwischen 2020/21 und 2022/23 ist ein Volumenwachstum von 5 bis 7 Prozent vorgesehen. Das EBIT soll währungsbereinigt stärker als die Zunahme des Volumens ausfallen.

Mix aus Tradition und Innovation

Um auch in Zukunft solche Geschäftserfolge feiern zu können, setzt sich Barry Callebaut häufig auch an die Spitze von Brancheninnovationen. Milchschokolade enthält im derzeitigen Branchendurchschnitt laut Barry Callebaut 30 bis 40 Prozent Kakao, während dieser Anteil an Zartbitterschokolade etwa 45 bis 50 Prozent beträgt. Außerdem sind 6 bis 9 weitere Zutaten enthalten. Im Oktober dieses Jahres kündigte der Konzern so etwas wie die zweiten Generation von Schokolade an. Und dies, nachdem das Unternehmen vor einigen Jahren mit der „Ruby“-Schokolade neben zartbitter, weiß und Milchschokolade eine vierte Schokoladensorte eingeführt hatte.

Bei dem nun vorgestellten Herstellungsprozess von Schokolade – dem Cocoa Cultivation & Craft-Prinzip (CCC) – sollen die besonderen Qualitäten jeder Kakaobohne zu erkennen sein und die Nuancen des Geschmacks noch besser herausgearbeitet werden. Die Rezeptur der zweiten Generation von Schokolade soll laut Barry Callebaut so rein wie möglich sein und 60 bis 80 Prozent mehr Kakao enthalten.

Zartbitterschokolade soll nur noch aus zwei Zutaten bestehen: Kakao und Zucker, während Vollmilchschokolade aus Kakao, Milch und Zucker hergestellt werden soll. Neben eines natürlicheren Geschmacks zielt der Konzern vor allem auf weniger Zucker ab, da in den vergangenen Jahren viele Konsumenten deutlich stärker auf Nachhaltigkeitsaspekte bei der Ernährung achten und versuchen, den Zuckerkonsum zu verringern. Auf diese Weise lassen sich auch allerhand süße Köstlichkeiten zu Weihnachten mit einem deutlich beruhigteren Gewissen genießen.

Barry Callebaut BARRY CALLEBAUT N -- -- (--) Schweiz London SE Int. Level 1 Schweiz OTC Lang & Schwarz Frankfurt Tradegate 3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Am Ende ist natürlich für einen Anleger die ganze Emotion um das Produkt Schokolade nebensächlich – es zählt das Investment. Aber auch das schmeckt langjährigen Anteilseignern von Barry Callebaut, zumindest wer lange genug auf die Schokoladen-Lust „der anderen“ setzt. Aus einem Investment von 10.000 Euro vor zehn Jahren wurden bis heute mehr als 26.000 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Aktuell muss die Aktien seitens der Charttechnik kämpfen, um wieder in den langfristigen Aufwärtstrend zurückzukommen. Die vergangenen zwei Jahre waren für die renditeverwöhnten Anleger von Barry Callebaut ein etwas schwer verdauliche Zeit. Auf Zehnjahressicht konnte der Kurs dennoch im Durchschnitt um mehr als 10 Prozent jährlich zulegen. Über den ein oder anderen verputzten Schoko-Nikolaus oder Weihnachtsmann freut sich also jeder Barry Callebaut-Aktionär. Hüftgold hin oder her ...