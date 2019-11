Börsengang von Saudi Aramco : Wie schmutzig ist die Aktie der Ölscheichs?

Drei mächtige Investmentbanker saßen am Samstag vor einer Woche in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad und warteten. Zu sich gerufen hatte sie der Chef des profitabelsten Ölkonzerns der Welt, Yasir Al-Rumayyan von Saudi Aramco. Der Konzern hatte die Investmentbanker damit beauftragt, das Unternehmen im Dezember an die Börse zu bringen. Die Vorstellung war: 2000 Milliarden Dollar sollte Saudi Aramco wert sein. Eine Zahl, mit der kein anderes börsennotiertes Unternehmen der Welt mithalten kann.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Doch die Banker von Morgan Stanley, der Citigroup und der Bank of America hatten eine schlechte Nachricht mitgebracht. Obwohl alle großen Investmentbanken der Welt an diesem Börsengang der Superlative arbeiten (selbst die Deutsche Bank hat es ins Konsortium geschafft), war es ihnen nicht gelungen, internationale Investoren von den Preisvorstellungen der Saudis zu überzeugen. 1600 Milliarden Dollar bis maximal 1710 Milliarden Dollar seien die Investoren bereit, für Saudi Aramcos Aktien zu zahlen, mehr nicht. Wohl jeder Konzern der Welt hätte sich damit zufriedengegeben, zumal Saudi Aramco trotz allem immer noch wertvoller wäre als jedes andere Unternehmen. Aber Yasir Al-Rumayyan, gefürchtet für seine Wutausbrüche, war ungehalten.

Fünf Stunden, so berichtet es die „Financial Times“, ließ er die Banker warten, um sie dann nach nur zehn Minuten Gespräch wieder hinauszukomplementieren. Erst am nächsten Morgen erfuhren sie, wofür sich Riad entschieden hatte. Saudi-Arabiens mächtiger Kronzprinz Muhammad bin Salman hatte verfügt: Saudi Aramco sollte sich nicht mehr den widerspenstigen internationalen Investoren präsentieren. Geplante Treffen in London – in der Sprache der Banker als Roadshow bezeichnet – sagte der Konzern ab. Man wolle sich zunächst stärker auf Investoren aus der Region konzentrieren. In Saudi-Arabien gilt es selbst für Privatleute als eine Art patriotische Pflicht, Saudi-Aramco-Aktien zu zeichnen. Sogar Religionsgelehrte rufen dazu auf, und Banken bieten interessierten Privatanlegern Kredite zu null Prozent Zinsen für den Aktienkauf an.

Geschäfte mit einem umstrittenen Königreich

Ob sich die beleidigte Reaktion der Saudis auszahlen wird, ist ungewiss. Mit ihrer Entscheidung haben sie vor allem den Investmentbanken einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn der einstweilige Verzicht darauf, die Aktien zusätzlich an einer internationalen Börse wie in New York zu notieren, und die abgesagte Roadshow bringen die Banken um einen Teil der Gebühren, die sie durch einen solchen Börsengang der Superlative normalerweise einnehmen würden. Es war erkennbar die Aussicht auf den ganz großen Reibach, der sie motiviert hat, sich auf das Geschäft mit dem umstrittenen Königreich einzulassen.

Die Frage ist nur: Ist Letzteres wirklich so verwerflich? Und können es sich Anleger überhaupt leisten, den größten Börsengang der Welt zu ignorieren?

Um Antworten darauf zu finden, muss man die neue Aktie unter zwei Gesichtspunkten bewerten – nach finanziellen und nach ethischen Kriterien. Um mit Ersterem zu beginnen: So spröde der Begriff der Finanzanalyse auch klingt, so spannend ist die Sache bei Saudi Aramco. Eine Untersuchung, die die Vermögensverwaltung Acatis für die F.A.S. vorgenommen hat, zeigt: Auf den ersten Blick wirkt auf Basis der jüngsten Gewinne der angedachte Preis für die Aramco-Aktie angemessen. Die Aktienspezialisten ziehen dazu das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zu Rate: Je höher es im Vergleich zu anderen Unternehmen einer Branche ausfällt, umso teurer ist eine Aktie. Auf Grundlage der ausgewiesenen Preisspanne kommt Saudi Aramco auf eine Bewertung, die vergleichbar ist mit denen anderer westlicher Ölkonzerne wie beispielsweise Exxon Mobil oder Chevron.