Russlands Börsen und Banken sollen am Montag normal arbeiten

Nach Angaben der russischen Zentralbank sollen Finanzinstitute, Börsen und Banken am Montag ihren gewohnten Betrieb aufnehmen. Experten erwarten für die kommende Woche Druck auf die Aktienmärkte sowie höhere Öl- und Rohstoffpreise.

Die Moskauer Börse, Banken und Finanzinstitute sollen am Montag wie gewohnt arbeiten. Das teilte die russische Zentralbank am Sonntag mit. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte am Samstag den Montag zum arbeitsfreien Tag erklärt, aber auch Ausnahmen angekündigt. Hintergrund der Anordnung war der Aufstand der Wagner-Söldner von Jewgeni Prigoschin, der jedoch im weiteren Tagesverlauf eingelenkt hatte.

„Am 26. Juni werden der Handel und die Abrechnung an allen Märkten der Moskauer Börse wie gewohnt durchgeführt, einschließlich aller Handelszeiten und Instrumente“, erklärte die Moskauer Börse. Die SPB Exchange, die zweitgrößte Börse Russlands, erklärte, sie werde ebenfalls normal arbeiten. Die Zentralbank forderte die Banken auf, den kontinuierlichen und reibungslosen Betrieb der russischen Finanzmärkte zu gewährleisten.

Folgen für die Aktienmärkte

Experten sagen für die kommende Handelswoche höhere Öl- und Rohstoffpreise sowie Druck auf die Aktienmärkte voraus. „Trotz des Embargos gegen Russland verkauft Russland immer noch viele Rohstoffe an wohlgesinnte Länder wie China und trägt zur weltweiten Versorgung bei", sagte der Chefstratege von Interactive Brokers, Steve Sosnick, am Samstag. „Es ist zu erwarten, dass die Preise für Öl und andere wichtige Rohstoffe steigen werden. Wenn die Ölpreise stark ansteigen, wird dies in der Tat die Aktien belasten und die Angst vor einer Stagflation wieder aufleben lassen.“

Auch Michael Purves von Tallbacken Capital Advisors sprach von den möglichen Folgen für die Aktienmärkte. „Diese Art von geopolitischen Schocks sind oft nur von kurzer Dauer und haben normalerweise keine großen Auswirkungen auf den US-Aktienmarkt“, sagte er. „Aber dieses Mal könnte das der Fall sein, weil die Aktien so hoch gestiegen sind.“ Auch er erwartete höhere Rohstoffpreise.

„Jedes Mal, wenn es in einem Rohstoffland zu politischen Unruhen dieser Art kommt, muss man zumindest mit einem kurzfristigen Schock bei den Preisen der dort produzierten Rohstoffe rechnen." Die ersten Folgen dürften sich am Sonntagabend zeigen wie ein Rückgang der Aktien-Futures, höhere Ölpreise und eine größere Nachfrage nach Staatsanleihen.