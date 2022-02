Russland-Ukraine-Konflikt : Chaos und Optimismus an der Moskauer Börse

Nach den kräftigen Kursverlusten am Montag, erholten sich die Kurse an der Moskauer Börse am Dienstag wieder etwas. Viele erwarten weitere Sanktionen gegen den Finanzsektor.

Noch bevor am Dienstag genau klar war, wie die Sanktionen der EU gegen Russland aussehen würden, reagierten die Anleger an der Moskauer Börse: Sie kauften. Zuvor hatte Großbritannien schon seine Strafmaßnahmen bekannt gegeben, die von den Anlegern als „weich“ interpretiert wurden. Gleiches galt für das, was in Medienberichten über das europäische Sanktionspaket durchsickerte. Da demnach die großen, staatlich kontrollierten Banken Sber und VTB weder von den britischen noch von den europäischen Maßnahmen betroffen sein werden, schnellten deren Papiere in die Höhe. Auch der in Rubel berechnete Leitindex Moex konnte seine bis dahin erlittenen Verluste zum Teil wieder wettmachen.

Zuvor hatten sich die am Montag begonnenen Kursverluste fortgesetzt. Der Moex hatte am Montagnachmittag als Reaktion auf die Anerkennung der Separatistengebiete der Ostukraine durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin und die Entsendung weiterer russischer Soldaten in die Gebiete zeitweise gut 14 Prozent verloren und damit so viel an einem Tag wie seit 2008 nicht mehr. Der in Dollar denominierte RTS-Index fiel zum Handelsschluss um gut 13 Prozent ab; der Rubel verlor zum Dollar um 3 Prozent an Wert und lag bei knapp 80 Rubel je Dollar.

Die Kursstürze betrafen auch Russlands Energiekonzerne: Der größte, staatlich kontrollierte Ölproduzent Rosneft verlor am Montag 18 Prozent, der Gaskonzern Gazprom, der ebenfalls unter Kontrolle des Kremls steht, gut 10 Prozent. Am Dienstag machte Gazprom die Verluste vom Vortag aber teilweise wieder gut, während die Papiere von Rosneft weiter fielen.

Chaos auf dem Markt

Auf dem Markt herrsche „Chaos“, sagte der Analyst der Anlagegesellschaft Aton, Michail Ganelin, dem Wirtschaftsportal RBK. Die Anleger versuchten noch, die Brisanz der Lage einzuschätzen. Ein großer Teil der Verkäufe sei mit „margin calls“ zu erklären: Dabei werden von den Anlegern Eigenkapitalnachschüsse auf kreditfinanzierte Wertpapierbestände gefordert. Wenn sie diese nicht liefern können, müssen sie verkaufen. Manche Anleger gingen aber auch davon aus, so Ganelin, dass das Schlimmste schon vorüber sei. Sie kauften nun vor allem Rohstoffpapiere wie die von Gazprom – in der Erwartung, dass sich die angekündigten Sanktionen eher gegen den Finanzsektor richten würden als gegen Rohstoffkonzerne.

Der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Stopp der Zertifizierung von Nord Stream 2 machte sich an der Moskauer Börse nicht bemerkbar. Auch der Rubel schwankte am Dienstag. Nach anfänglichen Verlusten stieg sein Wert gegen Mittag zum Dollar um 1,39 Prozent auf 78,67 Rubel je Dollar – nachdem das russische Außenministerium mitgeteilt hatte, man werde die „Volksrepubliken“ in ihren bestehenden Grenzen anerkennen. Dies werteten Anleger als gutes Signal – es wird befürchtet, dass Russland über diese Grenzen hinaus noch zusätzliches Territorium innerhalb der ostukrainischen Gebiete besetzen könnte.

Investoren trennten sich zunächst auch von russischen Staatsanleihen – gegen sie könnten sich ebenfalls weitere Sanktionen richten. Der russische Index der staatlichen Schuldentitel, RGBI, fiel am Dienstag auf gut 120 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit Anfang 2016, stieg aber später wieder.

Die Zentralbank verkündete derweil erste Unterstützungsmaßnahmen für den Finanzsektor. Demnach ist es den russischen Banken bis zum 1. Oktober erlaubt, in den Bilanzen keine Verluste aus Kursschwankungen seit dem 18. Februar anzugeben. Es wird erwartet, dass die Zentralbank den Rubel auch mit Währungskäufen stützt.