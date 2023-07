Nach Russlands Russlands Entscheidung, das Schwarzmeerabkommen nicht zu verlängern, das den Export russischen und ukrainischen Getreides auch während des Krieges gewährleisten soll, blieb es am Markt für Weizen zuerst verhältnismäßig ruhig. Der führende Preis für Weichweizen zur Lieferung im September zog am Montag in Chicago zunächst um rund 4 Prozent bis auf 6,89 Dollar für den Scheffel zu 27,216 Kilogramm an. Gewinnmitnahmen ließen ihn dann wieder sinken, bevor es am Mittwoch wieder nach oben ging. Dass dem Ganzen eine gewisse Nervosität zugrunde lag, offenbarte sich am Mittwochnachmittag, als Russland ankündigte, alle Schiffe im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine ab Donnerstag als Schiffe mit „potentiell militärischer Ladung“ einzustufen und dass Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien gewertet würden, schoss der Preis des Terminkontrakts bis auf knapp 7,31 Dollar nach oben.

Trotzdem blieb der Preis damit immer noch unter den 7,53 Dollar, die noch vor gut vier Wochen bezahlt wurden – und bei wenig mehr als der Hälfte des Rekordhochs von 14,25 Dollar, auf die der Kriegsausbruch den Preis Anfang März des Jahres 2022 getrieben hatte.