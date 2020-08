Folgen der Corona-Krise : Deshalb verlieren Rüstungsaktien an Wert

Auf den ersten Blick sind die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie in den Bilanzen der meisten Rüstungshersteller kaum sichtbar. Fast alle Unternehmen zeigen eine stabile Entwicklung von Umsatz, Gewinn oder Auftragseingang. Die Gelassenheit vieler Rüstungsmanager hat gute Gründe. Im Gegensatz zu Konsumgüterherstellern oder Maschinenbauern sind die Lieferketten ihrer Unternehmen „sicher“. Zudem garantieren staatliche Auftraggeber regelmäßige Einnahmen und sorgen für hohe Auslastung in der Produktion. Vom pandemiebedingten Ausfall der Nachfrage oder Aussetzern in der Logistik kann hier also noch keine Rede sein.

Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch der erste Eindruck täuscht. Die Lage dürfte sich in absehbarer Zeit ändern. Auch wenn große Rüstungshersteller die wirtschaftlichen Corona-Folgen noch nicht direkt spüren, sprechen Fachleute längst von „indirekten Folgen“ der Corona-Krise für den unter starken politischem Einfluss stehenden Industriezweig. Sie sind mittelfristig dann im Tagesgeschäft spürbar.