Rückblick auf die Börsenwoche : Fällt der Ölpreis, steigen die Aktienkurse - oder wie war das?

Was für eine Woche! Zum ersten Mal in der Geschichte wurde in Amerika ein negativer Ölpreis notiert. Das ließ auch die Börsen nicht unbeeindruckt: Gleich am Montag schlossen die großen Aktienindizes in Amerika im Minus. Und auch hierzulande war die Unsicherheit durch das Ölmarkt-Chaos an der Börse fortlaufend ein Thema. Der Dax verlor am Freitag 1,69 Prozent auf 10 336,09 Punkte und verbuchte auf Wochensicht damit ein Minus von 2,7 Prozent. Aber sind denn niedrige Ölpreise überhaupt schlecht für den Aktienmarkt?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Immerhin könnte man argumentieren, dass billiges Öl für die Unternehmen niedrigere Kosten bedeutet – und niedrige Preise für Sprit und Heizöl auch bei den Verbrauchern Geld für andere Konsumausgaben freisetzt. Andererseits kann man den niedrigen Ölpreis auch als Konjunkturindikator werten, der befürchten lässt, um die Weltwirtschaft könnte es schlimmer stehen als angenommen. Und gerade in Amerika drohen durch den niedrigen Preis auch Pleiten von Ölfirmen, Kreditausfälle und Bankenstress.

„Steigender Ölpreis, fallende Aktienkurse“

„Gemeinhin lautet die Formel ja: steigender Ölpreis, fallende Aktienkurse“, sagt Eugen Keller, Kapitalmarktfachmann beim Bankhaus Metzler. „Und zwar, weil ein fallender Ölpreis eine niedrigere Inflation nach sich zieht, was wiederum den Notenbanken Spielraum für fallende Zinsen verschafft.“ Im Moment sei das völlig anders: „Jeder Hinweis, dass der durch Corona intensivierte deflationäre Druck – und dazu zählen wir auch die kollabierenden Ölpreise – fortbesteht oder sich noch verstärkt, wird an den Börsen eher negativ aufgenommen.“ „Der Ölpreisverfall wird im Gesamtmarkt als weiterer Störfaktor, Unsicherheitsquelle und Warnschuss betrachtet“, glaubt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Immerhin seien die letzten Runden des Ölpreisschocks inklusive negativer Preise vom Aktienmarkt erstaunlich gut verkraftet worden.

Bemerkenswert sei, dass große, integrierte Öl-Unternehmen in Amerika und Europa innerhalb der vergangenen fünf Tage sogar Kursgewinne verzeichneten: „US Energy“ plus 12 Prozent, „US-Oil & Gas Exploration and Production“ plus 6 Prozent und „Europa Oil & Gas“ plus 1 Prozent. Die Branche stehe vor extremen Herausforderungen, und Großunternehmen dürften sich in der Konsolidierung voraussichtlich durchsetzen, meint Stephan. Blieben die Ölpreise extrem niedrig, würden die Vorteile wie niedrige Benzin- und Energiepreise mit der Zeit aufgezehrt durch die Nachteile wie Unternehmenspleiten. Allerdings sei ein Ölpreisanstieg ohnehin wahrscheinlich – sobald die Weltkonjunktur wieder anlaufe.