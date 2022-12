Rohstoffpreise : Was der aktuelle Preisrutsch bei Öl bedeutet

Aktualisiert am

Was der aktuelle Preisrutsch bei Öl bedeutet

Der Preis für Rohöl rutscht unter die Marke von 86 Dollar und damit unter einem bedeutsame Marke. Warum die so wichtig ist, hat die Vergangenheit gezeigt. Eine technische Analyse.

Die EU beschließt einen Deckel für russisches Öl, und der Preis fängt unmittelbar an zu fallen. Sage noch einer, Europa wäre ein zahnloser Tiger. Seit seiner Bekanntgabe steht für die Sorte Brent („Nordseeöl“) im Tief ein Minus von rund 10 Dollar beziehungsweise 13 Prozent zu Buche. Das ist ordentlich. Plötzlich eröffnen sich völlig neue Perspektiven.

Wie wär’s mit einem Inflations- oder CO 2 -Deckel? Oder, was mir besonders am Herzen läge, mit einem Deckel für den Body-Mass-Index (BMI)? Ein Erlass, und das Leben würde im wahrsten Sinne des Wortes leichter. Sage keiner, dass das nicht klappen kann. Schließlich passt bekanntermaßen auf jeden Topf ein Deckel – sogar auf einen schiefen.

Schwache Dax-Bilanz

Weit weniger wünschenswert wäre ein Dax-Deckel. Doch ausgerechnet den gibt es schon lange. Seit genau 23 Jahren versucht sich der dividendenfreie Kurs-Dax dauerhaft oberhalb von rund 6400 Punkten zu etablieren und scheitert daran kläglich – zuletzt 2021. Das will so gar nicht zu dem auf fast allen Kanälen behaupteten Mantra „Aktien steigen früher oder später immer“ passen. Selbst wenn man gezahlte Dividenden mit einbezieht, wird die langfristige, risikoadjustierte Bilanz im Vergleich zu Bundesanleihen selbst nach vielen Jahren von ­Winzig- und Minuszinsen nicht entscheidend besser.

Aber das soll heute nur ein Nebenschauplatz sein. Es geht weniger um die Frage, was alles einen Deckel drauf hat, ob die Deckel dicht halten und ob alles darunter gut beleuchtet ist, sondern vielmehr darum, was der jüngste Preisrutsch für Öl bedeutet. Die Antwort in einem Wort: Viel! Die wichtigste Beobachtung: Der Ölpreis ist unter 86 Dollar gefallen. Der abgebildete, knapp 15 Jahre zurückreichende Chart zeigt deutlich, wie oft dieses Niveau eine entscheidende Schwelle war.

Besonders auffällig sind die Jahre 2012 und 2018: Vor zehn Jahren fiel der Ölpreis fast wie ein Stein auf dieses Niveau, stabilisierte sich unmittelbar und konnte erst zwei Jahre später von den Bären unter dieses Niveau gedrückt werden. Sechs Jahre später geschah das Gegenteil: Nachdem sich der Ölpreis innerhalb eines drei Jahre währenden Anstiegs wieder an die Marke von 86 Dollar herangerobbt hatte, prallte er in den beiden Folgejahren zunächst moderat ab, brach später haltlos ein und notierte am Tiefpunkt im April 2020 für einen Moment sogar unter null Dollar.

Man darf sich deshalb sicher sein, dass sich dieses Niveau in den Köpfen der Marktteilnehmer eingebrannt hat. Wer Öl handelt, kennt die „86“ – mit einem Korridor von ein oder zwei Dollar drum herum. Darüber wird bis vor Kurzem die Kaufneigung mittelfristig orientierter Marktteilnehmer sehr wahrscheinlich ebenso groß gewesen sein wie jetzt darunter deren Abgabebereitschaft.

MACD-Indikator macht Hoffnung

Besonders hochwertig wird das Ergebnis der Analyse, wenn man auch den eingeblendeten MACD-Indikator auf der Basis von Monatsdaten miteinbezieht. Immer dann, wenn er in den vergangenen 15 Jahren ein „Fällt“-Signal generiert hatte, es also zu einem oberen Schnittpunkt der blauen mit der roten Linie kam, war beim Öl nicht mehr viel zu gewinnen. Oder, besser und vor allem positiv ausgedrückt: Der Preis für den einst „schwarzes Gold“ genannten Stoff machte Sprit und Heizöl für längere Zeit deutlich erschwinglicher und reduzierte damit auch gleich noch die importierte Inflation. Gegen beides dürften sich aktuell die Einwände in Grenzen halten.

Technische Analyse heißt, aus der Vergangenheit lernen zu wollen: Es wäre nicht zu begründen, derzeit etwas anderes zu erwarten als in den Jahren 2009, 2012 und 2019. Der Ölpreis wird deshalb wahrscheinlich weiter fallen. Mein Ziel: 69 Dollar. Dort angekommen, werden es die Bären wohl zunächst etwas gemächlicher angehen lassen. Ich würde heute aber ganz sicher nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass rund um diese Zielgröße eine nachhaltige Wende auf der Tagesordnung steht. Vielmehr darf man oder muss, je nach Sichtweise, annehmen, dass das nächste Jahr von vielleicht sogar markant fallenden Ölpreisen geprägt werden wird.

Gemeinhin werden fallende Rohstoffpreise auch mit Konjunktursorgen assoziiert. Das wird man kaum widerlegen können. Einstweilen will ich mir damit aber nicht die Stimmung vermiesen, sondern mich auf die ersten wahrscheinlich wirklich winterlichen Weihnachten seit einem Jahrzehnt freuen – selbst wenn die zeitweise ungewohnt dunkel und kalt ausfallen könnten: Die Entstehung dieses Beitrags wurde von einem Stromausfall geprägt. Keine wirklich schlimme Erfahrung, eher eine reichlich ungewohnte. Der zweite Pullover lag bereit. Nur der Kaffee hätte wärmer sein können.

Der Autor ist Geschäftsführer der Staud Research GmbH.