Schwacher Dax : Rheinmetall-Aktie steigt auf Rekordhoch

Mit 178 Euro notierte die Aktie des deutschen Rüstungsherstellers Rheinmetall im frühen Handel am Montag auf einem neuen Rekordhoch. Bereits am Freitag waren die Papiere von Rheinmetall kurzzeitig auf knapp 173 Euro gestiegen. Mehrere Analysten hatten ihre Kursziele für den Düsseldorfer Konzern zuletzt nach oben korrigiert. Im Durchschnitt erwarten die Beobachter einen mittelfristigen Preis von 187,50 Euro für die Aktie. 15 von insgesamt 17 Analysten, die die Finanzagentur Bloomberg ausweist, raten zum Kauf. Zwei empfehlen, sie zu halten. Einen Verkauf erachtet derzeit niemand für sinnvoll.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Rekordrally bei Rheinmetall hebt sich vom übrigen Marktumfeld ab. Der Dax schwenkte am Montagvormittag nach einem schwachen Handelsstart in ein leichtes Plus von 0,1 Prozent. In der Vorwoche hatte sich der Dax-Gewinn auf fast 6 Prozent summiert. Zuletzt hatte sich der deutsche Leitindex von dem im Zuge des Ukraine-Krieges erreichten Zwischentief bei 12.438 Punkten wieder um bis zu 17 Prozent auf 14.553 Punkte erholt. Damit hatte er mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16.290 Punkten aufgeholt, bevor er zuletzt wieder etwas Federn ließ. Mittelwerte liefen insgesamt etwas besser. Der M-Dax gewann 0,3 Prozent. Rund 0,13 Prozent gewann der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50. Der breitere F.A.Z.-Index gewann 0,15 Prozent auf 2487 Punkte.

F.A.Z.-Index -- -- (--) Stuttgart 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Preise für Öl kletterten am Montag wieder nach oben, nachdem sie im Verlauf der vergangenen Woche gefallen waren. 112 Dollar und damit gut 4 Prozent mehr als zum Börsenschluss am Freitag kostete ein Barrel der Rohölsorte Brent. Parallel zu den steigenden Ölpreisen vermeldete der Ölkonzern Saudi Aramco am Wochenende, 2021 seinen Gewinn mehr als verdoppelt zu haben. Am Sonntag, der an der saudischen Börse ein Handelstag ist, schlossen die Papiere von Saudi Aramco bei 43,25 Saudische Riyal, ein Tagesgewinn von 0,7 Prozent. Am Montag verloren sie allerdings wieder 0,3 Prozent auf 42,95 Riyal. Am Wochenende wurden Angriffe jemenitischer Huthi-Rebellen auf Produktionsstätten des Konzerns gemeldet.

Mehr zum Thema 1/

Die asiatischen Börsen haben am Montag überwiegend nachgegeben. In Japan indes blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen. In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,17 Prozent auf 4259 Punkte. An der Börse in Hongkong büßte der Hang Seng zuletzt 1,11 Prozent auf 21 176 Zähler ein.